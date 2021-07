Koalition will Innenstädte finanziell stärker unterstützen

BERLIN (dpa-AFX) - Die schwarz-rote Koalition will Innenstädte auch angesichts der Folgen der Corona-Krise finanziell stärker unterstützen. Ein Förderprogramm soll von ursprünglich geplanten 25 Millionen Euro auf 250 Millionen Euro aufgestockt werden, wie Vertreter von Union und SPD der Deutschen Presse-Agentur am Freitag mitteilten. Mit dem Geld sollen Modellprojekte finanziert werden, um Leerstand in Innenstädten entgegenzuwirken. Die Bundesregierung hat den Haushaltsausschuss des Bundestages um Zustimmung zu dem Vorhaben gebeten. Diese ist zu erwarten. Das Programm läuft über das Innenministerium.

Der bau- und wohnungspolitische Sprechers der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Kai Wegner, sagte: "Die Auswirkungen der Corona-Pandemie stellen unsere Innenstädte vor große Herausforderungen. Gerade der örtliche Handel hat im vergangenen und in diesem Jahr stark gelitten. Auf diese Entwicklung müssen wir reagieren, um die Attraktivität und Anziehungskraft unserer Innenstädte auch für die Zukunft zu erhalten." Es bestehe unmittelbarer Handlungsbedarf, um Leerstand zu beseitigen und zu vermeiden. Es gehe um zukunftsfähige und praxisnahe Konzepte und darum, lebendige Zentren zu entwickeln.