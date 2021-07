Notification of a person/group on the disposal of voting rights Nachrichtenquelle: globenewswire | 09.07.2021, 15:52 | 28 | 0 | 0 09.07.2021, 15:52 | AB “Novaturas” received notification of a person/group on the disposal of voting rights (attached).

CFO of AB “Novaturas”

Tomas Staškūnas

tomas.staskunas@novaturas.lt, tel. +370 687 10426 Attachment Notification-of-aquisition-of-block-of-shares Rondam



0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer