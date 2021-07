Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

AKTIE IM FOKUS Volkswagen-Vorzüge springen an nach Eckdaten Die Vorzugsaktien des Volkswagen -Konzerns sind am Freitag mit überraschend guten Eckdaten des Autobauers nach oben gesprungen. Die Papiere gewannen an der Dax -Spitze am Nachmittag 5,1 Prozent auf 210,80 Euro. Damit machten sie die Kursverluste …