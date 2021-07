Die VEDES AG möchte ihre bislang mit 5,0% p.a. verzinste Anleihe 2017/22 zu einem angepassten Zinssatz von 3,5 % p.a. – und sonst gleichen Anleihebedingungen – bis zum 17. November 2026 verlängern. Grund dafür ist die mögliche stille Beteiligung in Höhe von insgesamt 5 Mio. Euro bis zum 31. Dezember 2028 der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH. Die zufließenden Mittel sollen für die Digitalisierung und die Erweiterung eines Omnichannel-Vertriebs verwendet werden. Die stille Beteiligung der BayBG steht allerdings noch unter dem Vorbehalt, dass der VEDES ein erweiterter Kontokorrentrahmen von insgesamt 5 Mio. Euro zur Verfügung gestellt wird und dass die ausstehende Anleihe 2017/22 wie oben beschrieben angepasst wird. Sollten diese Bedingungen nicht bis zum 30. September 2021 erfüllt sein, steht der BayBG ein Rücktrittsrecht vom Vertrag zu. Um die Anleiheanpassungen vorzunehmen, fordert die VEDES AG sämtliche Inhaber der Anleihe 2017/22 (ISIN: DE000A2GSTP1) zur Stimmabgabe in einer Abstimmung ohne Versammlung im Zeitraum vom 24. Juli bis zum 26. Juli 2021 auf.

In der Kalenderwoche 27 (05.07. bis 09.07.2021) veröffentlicht der FC Schalke 04 das Platzierungsergebnis von 8,9 Mio. Euro für seine neue Unternehmensanleihe 2021/26 (ISIN: DE000A3E5TK5). Damit können die Königsblauen etwas mehr als 60% der anvisierten 15,893 Mio. Euro am Kapitalmarkt einsammeln. Die neue Schalke 04-Anleihe wird jährlich mit 5,75 % verzinst und notiert seit dieser Woche im Freiverkehr der Börse Frankfurt. Mit dem SME Opportunity Bond Fund (WKN A2P3XW / WKN A2P3XX) gibt es einen neuen Fonds, der überwiegend in Anleihen mittelständischer und familiengeführter Unternehmen in Deutschland investiert. Der Fonds (ISIN: DE000A2P3XW5 / DE000A2P3XX3 ) , der von der RAT Capital Invest GmbH gemeinsam mit der Service-KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH zum 01.06.2021 aufgelegt wurde, strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs im mehrjährigen Durchschnitt von 3 bis 5% p.a. und zusätzlich eine jährliche Ausschüttung von 2 bis 3% an.

TIPP: Alle KMU-Anleihen-News auf einen Klick >>>Anleihen Finder<<<

Der Deutsche Rohstoff Konzern hat nach vorläufigen Zahlen im ersten Halbjahr 2021 einen Konzerngewinn in Höhe von 17,5 Mio. Euro erwirtschaftet. Und das nach einem Konzernfehlbetrag von 13,4 Mio. Euro zum Vorjahreszeitpunkt. Der Umsatz beläuft sich laut Deutsche Rohstoff auf 38,3 Mio. Euro (Vorjahr: 26,1 Mio. Euro) und das EBITDA auf 39,9 Mio. Euro (Vorjahr: 15,8 Mio. Euro). Aufgrund der deutlich über der Erwartung liegenden Zahlen des ersten Halbjahres und des positiven Preisumfelds für Erdöl und Erdgas erhöht das Deutsche Rohstoff-Management seine Prognose für die Jahre 2021 und 2022. Die Euroboden-Gruppe hat ihr EBIT im ersten Geschäftshalbjahr 2020/21 ebenfalls deutlich auf 21,2 Mio. Euro (Vorjahr: 5,7) gesteigert und den Jahresüberschuss auf satte 12,6 Mio. Euro (Vorjahr: 1,7) erhöht. Euroboden weist zudem zum Halbjahr ein Eigenkapital von 70,6 Mio. Euro (Vorjahr: 58,0) aus. Die Greencells GmbH hat im Geschäftsjahr 2020 in einem herausfordernden Umfeld eine Gesamtleistung von 80,0 Mio. Euro (2019: 85,1 Mio. Euro) und ein EBITDA von 2,7 Mio. Euro (2019: 5,3 Mio. Euro) erzielt. Der Konzern-Jahresüberschuss erreichte 0,5 Mio. Euro nach 2,4 Mio. Euro im Vorjahr.

Der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS (EMAF) hat in dieser Woche die 5,75%-Anleihe der Loxam S.A.S. mit achtjähriger Laufzeit bis 2027 (WKN A2R5PE) neu in sein Liquiditätsportfolio aufgenommen. Zudem wurde die im EMAF gehaltene 3,00%-Anleihe der K+S Aktiengesellschaft (WKN A3E5CG) mit Laufzeit bis 2022 vorzeitig zu 103,00% des Nennbetrags zurückgezahlt. Auch die im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (DMAF) gehaltene 3,25%-Anleihe der K+S Aktiengesellschaft (WKN A2NBE7) mit Laufzeit bis 2024 wurde zu 104,35% des Nennbetrags vorzeitig zurückgezahlt. Die SLM Solutions Group AG lädt die Gläubiger ihrer 2,00%-Wandelanleihe 2021/26 zu einer Abstimmung ohne Versammlung über eine Vorverlegung des frühestmöglichen Wandlungszeitpunkts ein. Die niiio finance group AG hat indes eine Wandelanleihe mit Endfälligkeit 2026 im Volumen von 5,0 Mio. vollständig am Kapitalmarkt platziert. Die nicht nachrangige und unbesicherte Pflichtwandelanleihe hat einen jährlichen Zinskupon von 4,00% p.a.

Die Nordex Group bestätigt das erste Projekt „MacIntyre“ in Australien über 923 MW als festen Auftragseingang. Die Australier haben demnach 162 Turbinen des Typs Nordex N163/5.X der Delta4000-Baureihe bei Nordex bestellt. Die BENO Holding AG hat nach IFRS ihren Umsatz im Geschäftsjahr 2020 um 6,9% von 6,63 Mio. Euro auf 7,09 Mio. Euro gesteigert. Das Konzernjahresergebnis liegt allerdings bei minus 0,8 Mio. Euro nach rd. 2,19 Mio. Euro im Vorjahr. Die GECCI Gruppe liegt bei der Realisierung des Immobilienprojekts in Bockenem nach eigenen Angaben „voll im Plan“. Ein Objekt sei bereits verkauft sowie weitere sechs reserviert – insgesamt sind im ersten Bauabschnitt neun Einfamilienhäuser geplant. Zudem prüft GECCI die Erweiterung des Projekts auf insgesamt 24 Einfamilienhäuser. Die Mutares SE & Co. KGaA erwirbt die Rasche Umformtechnik GmbH & Co. KG als Add-on-Investition für PrimoTECS und tätigt somit bereits die siebte Buy-Side-Transaktion des Jahres, die Energiekontor AG verkauft einen östlich von Jülich gelegenen Windpark an die CEE Group und die Quant.Capital GmbH & Co. KG stärkt weiterhin ihre Stellung beim hochfrequenten Börsenhandel.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW27 – 2021 noch einmal im Überblick:

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

