In den USA bahnt sich ein weiterer Krypto-Börsengang an. Circle, das Unternehmen hinter dem USD Coin Stablecoin (USDC), will per SPAC an die Börse gehen.

Wie am Donnerstag bekannt wurde, wird Circle mit der Concord Aquisition Corp. – unter Leitung von Ex-Barclays-Chef Bob Diamond – fusionieren. Die Digitalwährung USDC ist an den US-Dollar gekoppelt. Dem Unternehmen zufolge sind USD Coins im Gesamtwert von 25 Milliarden US-Dollar im Umlauf, ein Zuwachs von 3400 Prozent in diesem Jahr.

Stablecoins sind wertstabile Digitalwährungen, die an Währungen oder Edelmetalle geknüpft sind. Die „stabilen“ Kryptowährungen sind nicht unumstritten. Zuletzt war der Stablecoin Tether in die Kritik geraten, da die Digitalwährung zeitweise nicht vollständig durch US-Dollar gedeckt war, wie eine Untersuchung der New Yorker Generalanwaltschaft herausgefunden hatte (wallstreet:online berichtete). USD Coin ist nach Tether der nach Marktkapitalisierung zweitgrößte Stablecoin.

Special Purpose Acquisition Companies (SPACs) gehen als „leere Hüllen“ an die Börse mit dem Ziel, das eingenommene Kapital in eine vielversprechende Übernahme zu investieren. Nach einem regelrechten SPAC-Boom im vergangenen Jahr ebbte die Euphorie an den Kapitalmärkten zuletzt ab. Viele der SPAC-Börsengänge konnten die hohen Erwartungen nicht erfüllen.

Circle will beim Börsengang an der New Yorker NYSE laut eigenen Angaben rund 690 Millionen US-Dollar einsammeln. Insgesamt bewertet der Deal das Unternehmen mit 4,5 Milliarden US-Dollar. "Circle ist der wahre Pionier der vertrauenswürdigen digitalen Währungen, die ein zunehmend wichtiger Bestandteil des globalen Finanzsystems sind", so SPAC-Chef Bob Diamond.

Besonders für Aufsehen sorgte die Nachricht, dass sich auch bekannte institutionelle Investoren wie Fidelity Management, Hedgefonds-Boss Daniel Loeb und Start-Investorin Cathie Wood Anteile an Circle gesichert haben.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion