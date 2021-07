Ölpreise erholen sich weiter - US-Förderung steigt

London 09.07.2021 - Die Ölpreise bewegen sich am Freitag leicht nach oben. Dabei hilft unter anderem deutliche Rückgang der Rohölbestände in den USA. Die Förderung stieg leicht.Wie die Energy Information Administration mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 6,9 Mio. Barrel auf 445,5 Mio. Barrel zurückgegangen. Die Bestände liegen damit um sieben Prozent unter dem Fünf-Jahresschnitt. Die Benzinbestände sind um 6,1 Mio. Barrel zurückgegangen, die Bestände der Destillate stiegen um 1,6 Mio. Barrel.