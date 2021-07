CureVac springt heute regelrecht nach oben. Denn die Aktie verzeichnet aktuell ein Plus von rund drei Prozent. Ein Platz unter den Tagesbesten ist damit schon jetzt gesichert. Schaltet CureVac dadurch in den Hausse-Modus?

Trotz des Anstiegs bleibt die Technik angespannt. Denn die nächste wichtige Haltezone ist nach wie vor in greifbarer Nähe. Dieses wichtige Tief wurde bei 33,00 EUR markiert. Bei CureVac dürfte es also in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Wem es eher um die langfristige Perspektive geht, der schaut aktuell mit einem weinenden Auge auf den 200er-Durchschnittskurs. Da dieser Indikator bei 80,55 EUR notiert und dadurch eher für fallende Kurse spricht. CureVac liefert damit heute wieder einmal einen Tag fürs Lehrbuch ab und belegt eindrucksvoll, dass auch in Abwärtstrends kräftige Tagesgewinne jederzeit möglich sind.

Fazit: Wie es bei CureVac weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport. Hier kostenfrei lesen.