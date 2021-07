Bester Barkeeper der Welt gekürt

Fünf Tage lang wurden James und 49 weitere außergewöhnliche Barkeeper live aus ihren Heimatländern gestreamt und traten in einer Reihe von Tests gegeneinander an, in denen sie ihre Kenntnisse, ihre Kreativität und ihre Selbstdarstellungsfähigkeiten beweisen mussten.

James erklärte: „Ich kann nicht glauben, dass ich gewonnen habe! Alle Barkeeper waren unglaublich gut, und nach diesem außergewöhnlichen Jahr, das hinter uns liegt, zum diesjährigen Gewinner gewählt zu werden, ist unglaublich. Als ich meine Karriere als Barkeeper begann, hätte ich nie gedacht, dass es mich hierher führen würde. Ich war einfach von der Gemeinschaft und Kreativität aller um mich herum inspiriert, es war ansteckend und bald hatte ich mich in das Handwerk und die Möglichkeiten verliebt. Das hat mir den Antrieb und die Entschlossenheit verliehen, das beste Unternehmen in der Branche zu finden, von dem ich lernen kann, und das hat mich heute hierher gebracht. Ich möchte allen danken, die mich auf dieser Reise begleitet haben, und jetzt möchte ich aufstrebende Barkeeper dazu inspirieren, eine Karriere und ein kreatives Ventil in der außergewöhnlichen Welt des Bartending zu finden."

Die virtuelle Durchführung des Wettbewerbs bedeutet nicht, dass die Aufgaben weniger anspruchsvoll waren. So mussten die Finalisten einen Johnnie Walker Highball kreieren, der die Aromen und die Kultur ihrer Heimatstadt widerspiegelte, einen Meisterkurs zur Herstellung eines Weltklasse-Tanqueray No. Ten-Cocktails von zu Hause aus abhalten, einen Ketel One Wodka-Cocktail entwerfen, der einen positiven Einfluss auf die Umwelt und das Gemeinschaftsgefühl als Thema hatte, und einen originellen, von den unterirdischen Pflanzen inspirierten Don Julio servieren. Abgerundet wurde die Woche mit einer Spezialausgabe der „Whisky"-Speed Round Challenge mit The Singleton und Talisker, bei der nicht nur die Schnelligkeit der Finalisten, sondern auch die Qualität und das Design ihrer Cocktails getestet wurden.