Das Alpha Projekt liegt am südöstlichen Ende des Cortez Trends in Nevada, etwa 40 km südöstlich des Multi-Millionen-Unzen Goldminenkomplexes Cortez von Barrick/Newmont.

Handelt es sich beim Alpha Goldprojekt in Nevada um eine Goldlagerstätte im Carlin Stil, also um sedimentgebundenes feines Gold ähnlich wie bei den großen Nachbarn? Diese Frage – und es ist nicht weniger als eine Millionen-Dollar-Frage – will Sitka Gold Corp. (CSE:SIG; FRA:1RF) mit den sechs Bohrungen beantworten, die jetzt beginnen. Das Alpha Projekt liegt am südöstlichen Ende des Cortez Trends in Nevada, etwa 40 km südöstlich des Multi-Millionen-Unzen Goldminenkomplexes Cortez von Barrick/Newmont. Die Bohrungen folgen der erst wenige Wochen alten Entdeckung auf Alpha.

Cor Coe, P.Geo., Director und CEO von Sitka Gold kommentierte: „Dies ist ein sehr aufregendes Kapitel für Alpha Gold. Unser datengesteuerter, systematischer Explorationsansatz bei Alpha hat das Projekt in kürzester Zeit von einem konzeptionellen Modell ohne vorherige Bohrungen bis zur Entdeckung eines Goldsystems im Carlin-Stil in einer abbaubaren Tiefe innerhalb des Projektgebiets gebracht. Die Ergebnisse unserer letzten beiden Bohrlöcher deuten darauf hin, dass wir uns am Rande dieses Systems befinden.“ Sitka wolle nun die hochgradigen Zonen des Systems entdecken, so Coe. Alpha Gold zeige das Potenzial für eine oder mehrere Goldlagerstätten des Carlin-Typs.

Abbildung 1: Das Alpha Projekt liegt am Schnittpunkt der regionalen Pine Valley Antiklinale und nordöstlichen Faltentrends der Roberts Mountains (gestrichelte Linie). Sitka interpretiert die beiden Entdeckungsbohrungen AG21-02 und AG21-03 so, dass sie am Rand einer Lagerstätte vom Carlin-Typ liegen. Die neuen Bohrungen (blau markiert) verlaufen gezielt entlang des identifizierten Faltentrends.

Über Alpha Gold

Sitka Gold hat eine 100%ige Beteiligung am Goldprojekt Alpha erworben, das in südöstlicher Verlängerung des Cortez Gold Trends im Eureka County, etwa 135 Kilometer südwestlich von Elko, Nevada gelegen ist. Das Grundstück besteht aus 2 Claim-Blöcken mit insgesamt 114 Lode-Claims, die eine Fläche von ca. 2280 Acres (923 Hektar) umfassen (923 Hektar) und ist über eine unbefestigte Straße, etwa 2 km westlich des Nevada State Highway 278, zugänglich. Das Grundstück wurde ursprünglich abgesteckt, nachdem der Standort als Schnittpunkt der regionalen Pine Valley-Antiklinale mit nordöstlichen Faltentrends in den Roberts Mountains erkannt wurde. Von primärer Bedeutung am Alpha Gold ist, dass das Gestein durch späte Dehnungsbrüche erheblich abgesenkt wurde. Vor der und während des kritischen 36-42 Ma Carlin-Typ-Mineralisierungsereignisses wäre der Faltenkamm bei Alpha Gold ein regionaler Höhepunkt unter den nahegelegenen Gebirgszügen gewesen. Gut exponierte „untere Plattenfenster“ bei Alpha Gold wurden ausgiebig auf Goldvorkommen vom Carlin-Typ erkundet, wobei eine Reihe von Vorkommen gefunden wurden.

Fazit: Bei Sitka Gold lässt sich wunderbar beobachten, wie systematische Exploration funktioniert. Hinzu kommt, dass wirklich zügig gearbeitet wird. Die neuen Bohrungen auf Alpha folgen nur wenige Wochen auf die eigentlichen Entdeckungsbohrlöcher. Die Bestätigung der Carlin-These mit höhergradigen Goldgehalten über größere Abschnitte birgt gewaltiges Potenzial für die Aktie, die nach dem Ende der viermonatigen Haltefrist der jüngsten Finanzierung kurstechnisch quasi wieder auf Anfang steht, bei 0,125 CAD. Also fast genau dem Preis der Platzierung. Diese Kursentwicklung mag manche verunsichert haben, aber man kann den aktuellen Kurs natürlich auch als Chance sehen. Wir sehen das zumindest so und halten fest: Die Bewertung von Sitka liegt aktuell gerade einmal bei 13 Mio. CAD! Schauen wir mal, wie das in ein paar Wochen aussieht, wenn die Bohrergebnisse gemeldet werden. PS: Sitka ist kein „one-trick-poney“. Parallel zu Alpha bohrt das Unternehmen auch im Yukon. Auch von dort dürfte es in Kürze News geben.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlicht auf https://goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Sitka Gold halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus wird die GOLDINVEST Consulting GmbH von Sitka Gold für die Berichterstattung zum Unternehmen entgeltlich entlohnt. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.