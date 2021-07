NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Vestas angesichts eines Auftrags für den deutschen Offshore-Windpark He Dreiht auf "Buy" mit einem Kursziel von 313 dänische Kronen belassen. Es sei der erste Großauftrag für die neueste Turbinengeneration des Herstellers von Windkraftanlagen, schrieb Analyst Ajay Patel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Neue Offshore-Projekte zeigten, dass Vestas in diesem Geschäftsfeld Marktanteile gewinne./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2021 / 12:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

