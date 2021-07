Fazit

Ein Direktinvestment birgt stets erhöhte Risiken, diese könnten sich in einer zwischengeschalteten Konsolidierung zurück auf 6,38 Euro zeigen. Übergeordnet wird allerdings an einem Anstieg der Gazprom-Aktie an 7,66 Euro festgehalten. Eine sinnvolle Verlustbegrenzung könnte in diesem Fall um 6,10 Euro angesiedelt werden, dies gilt auch für bereits bestehende Long-Positionen. Auf jeden Fall ist bei der anhaltenden Volatilität eine engmaschige Beobachtung zwingend erforderlich.