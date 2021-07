09:30 DEU: Fortsetzung Prozess im "Cum-Ex"-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank

13:00 ERU: Treffen der Eurogruppe mit US-Finanzministerin Janet Yellen

14:00 DEU: Video-Pressekonferenz Bund der Steuerzahler zu Kernbotschaften für die nächste Legislaturperiode. Mit dem Präsident des Bundes der Steuerzahler, Reiner Holznagel.

DEU: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zu Gesprächen in Berlin + 19.00 Statement vor Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel im Bundeskanzleramt

BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel



-------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 13. JULI 2021



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Gerresheimer, Q2-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 06/21

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: CropEnergies, Hauptversammlung (online)

12:00 USA: Pepsico, Q2-Zahlen

12:45 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q2-Zahlen

13:00 USA: Fastenal, Q2-Zahlen

13:30 USA: Goldman Sachs, Q2-Zahlen

13:30 DEU: Volkswagen, Vorstellung neue Konzernstrategie "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" (online) 19:00 AUT: Telekom Austria, Q2-Umsatz



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NOR: DNB ASA, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 06/21

08:00 DEU: Verbraucherpreise 06/21 (endgültig)

08:00 DEU: Insolvenzen 04/21

08:45 FRA: Verbraucherpreise 06/21 (endgültig)

10:00 DEU: Destatis: Online-Pressegespräch: Lage der deutschen Wirtschaft im 2. Quartal 2021 14:30 USA: Verbraucherpreise 06/21

14:30 USA: Realeinkommen 06/21

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: BGH urteilt in zwei Diesel-Fällen: Haben Kläger auch dann Anspruch auf Schadenersatz, wenn sie das Auto weiterverkauft haben?, Karlsruhe