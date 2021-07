DGAP-Ad-hoc: Deutsche Beteiligungs AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Deutsche Beteiligungs AG: Beteiligung an Radiologiegruppe blikk veräußert - 26 Millionen Euro ungeplanter Beitrag zum Nettovermögenswert der Private-Equity-Investments und zum Konzernergebnis



09.07.2021 / 18:05 CET/CEST

Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG, ISIN: DE000A1TNUT7/ WKN: A1TNUT) erwartet einen zusätzlichen, ungeplanten Beitrag zum Nettovermögenswert der Private-Equity-Investments zum 30. September 2021 und zum Konzernergebnis 2020/2021 der DBAG von rund 26 Millionen Euro. Hintergrund ist die heute vereinbarte Veräußerung der blikk Holding GmbH (blikk) durch den DBAG Fund VII. Dabei hat die DBAG ihre Anteile an der Radiologiegruppe mitveräußert. Der Erlös, den die DBAG aus der Veräußerung erzielt, überschreitet den Zeitwert der Beteiligung der DBAG (durchgerechnet 11,0 Prozent) im jüngsten Zwischenabschluss der DBAG (1. Halbjahr, Stichtag 31. März 2021) deutlich. Es ist vorgesehen, dass der DBAG Fund VII und die DBAG einen Teil des Veräußerungserlöses in eine Rückbeteiligung investieren.