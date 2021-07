VILNIUS (dpa-AFX) - Litauen hat angesichts einer stark steigenden Zahl illegal Einreisender mit dem Bau eines Zauns an der Grenze zu Belarus begonnen. "Heute wurde mit der Installation einer Barriere aus Stacheldraht begonnen, die eine geplante Gesamtlänge von 550 Kilometern haben wird", sagte Innenministerin Agne Bilotaite der Agentur BNS zufolge am Freitag in Vilnius. Parallel dazu soll im zweiten Schritt ein Zaun errichtet werden. Die Kosten dafür beliefen sich auf etwa 41 Millionen Euro. "Wir denken, dass wir das schnell genug schaffen könnten", sagte Bilotaite.

Nach Angaben des Leiter des Grenzschutzes könnte die Grenzbarriere aus Stacheldraht binnen weniger Monate vollständig errichtet sein. Zunächst soll ein rund 30 Kilometer langer Abschnitt bei dem Kurort Druskininkai in der Nähe des Dreiländerecks zu Belarus und Polen damit gesichert werden. Zum Bau sollen Soldaten eingesetzt werden.