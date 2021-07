Flowsion A/S erhält CE-Zulassung für automatisiertes Blutzuckerkontrollsystem Glycostat

„Mit der CE-Zulassung haben wir einen bedeutenden Meilenstein in unserem Bestreben erreicht, Patienten und Krankenhäusern dabei zu unterstützen, eine Lösung für das schwerwiegende Problem der Blutzuckerkontrolle auf Intensivstationen zu finden. Für Flowsion eröffnen sich dadurch weltweit bedeutsame Marktchancen“, so Hans Jorgen Pedersen, CEO von Flowsion. „Flowsion hat bereits klinische Studien mit diesem System durchgeführt. Dadurch wissen wir bereits heute, dass Glycostat die Anforderungen auf den Intensivstationen erfüllt.“

Flowsion, das in Dänemark ansässige, im Bereich von automatisierten kontinuierlichen Blutzuckerkontrollsystemen für die Intensivmedizin tätige Entwicklungsunternehmen, gab heute bekannt, dass es die CE-Zulassung für sein automatisiertes Blutzuckerkontrollsystem Glycostat für den Intensivmedizinbereich erhalten hat. Glycostat TM ist das einzige in der Europäischen Union (EU) vermarktete Blutzuckerkontrollsystem, das mithilfe eines Algorithmus eine automatisierte Blutzuckerkontrolle für intensivmedizinisch versorgte Patienten ermöglicht.

„Diese Technologie ist von wirklich entscheidender Bedeutung für die Intensivpatienten, deren Leben tagtäglich bedroht ist. Die Blutzuckerkontrolle erweist sich für Intensivstationen in Krankenhäusern in aller Welt als sehr schwierig. Ein System, das die Blutzuckerkontrolle jetzt automatisiert, wird die Überlebensrate erhöhen und gleichzeitig die Behandlungskosten senken“, so Hans Jorgen Pedersen. „Wir haben uns intensiv mit mehreren Technologien beschäftigt und eine Lösung entwickelt, die wirklich elegant und einfach zu bedienen ist und gleichzeitig enormen Nutzen für Patienten, Ärzte, Pflegepersonal und Krankenhäuser bietet.“

Flowsion hat Mittel aus einem KMU-Förderprogramm der EU erhalten. Dieses Programm dient dazu, international ausgerichtete KMU bei der Umsetzung von Innovationsideen mit hohem Risiko und großem Potenzial zu unterstützen. Ziel des Programms ist es, Projekte mit einer europäischen Dimension zu fördern, welche die Zukunft von Unternehmen und Märkten wesentlich verändern.

Über Flowsion

Flowsion ist ein europäisches Medizintechnik-Unternehmen, das sich ausschließlich auf die Bedürfnisse von Patienten auf Intensivstationen konzentriert. Flowsion wird zu einem späteren Zeitpunkt neue Projekte mit weiteren Mess- und Kontrolltechnologien für Intensivpatienten einleiten. Weitere Informationen finden Sie unter: http://flowsion.dk

