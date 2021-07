Nein, Undankbarkeit kann man Svenja Schulze (SPD) nicht nachsagen, zumindest nicht ihren Getreuen in Bundesumweltministerium und Umweltbundesamt gegenüber. Mehr als 80 Spitzenbeamte sollen bis zum Jahresende noch schnell befördert werden. In der Besoldungsgruppe A15 sind 65 Beförderungen vorgesehen, zwölf in der Stufe A16 und in der Stufe B3. B3 bedeuten immerhin 8762 Euro als Grundgehalt.

Der Beitrag Operation Abendsonne: Bundesumweltministerin Svenja Schulze befördert am meisten erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Holger Douglas.