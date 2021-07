Gestern die Aktienmärkte in tiefer Sorge über einbrechendes Wachstum - heute dagegen wieder Euphorie: Bust und Boom. Heute laufen die Value-Werte wieder besser - der gestrige Pessimismus scheint wie weggeblasen. Gibt es

Gestern die Aktienmärkte in tiefer Sorge über einbrechendes Wachstum - heute dagegen wieder Euphorie: Bust und Boom. Heute laufen die Value-Werte wieder besser - der gestrige Pessimismus scheint wie weggeblasen. Gibt es dafür Gründe? Nicht wirklich. Denn die Corona-Lage scheint sich eher zu verschlechtern als zu verbessern - aber heute ist Freitag, und am Freitag wird gerne die Volatilität (VIX) nach unten geprügelt. Blickt man auf steigende und fallende Aktien gestern und heute, zeigt sich, wie extrem die Aktienmärkte der Wall Street derzeit laufen: sollte das aktuelle Niveau so bleiben, dann wären noch nie in diesem Jahr so viele US-Aktien gestiegen wie heute..

Das Video "Gestern Bust, heute Boom!" sehen Sie hier..