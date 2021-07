EnWave unterzeichnet Materialtransfervereinbarung mit AstraZeneca zur Erprobung der Radiant Energy Vacuum-Technologie für die pharmazeutische Dehydration

Vancouver, British Columbia. 9. Juli 2021. EnWave Corporation (TSX-V:ENW | FSE:E4U) („EnWave”, oder das „Unternehmen” - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/enwave-corp/ ) gibt die Unterzeichnung einer Materialtransfervereinbarung („MTA“, Material Transfer Agreement) mit MedImmune Limited, einer Tochtergesellschaft von AstraZeneca AB (LSE/STO/Nasdaq: AZN) („AZ“) bekannt, um die Testversuche mit der Radiant Energy Vacuum („REV“)-Technologie von EnWave zur Dehydratisierung flüssiger monoklonaler Antikörperformulierungen zu erleichtern. AZ wird geschützte Materialien an EnWaves Testeinrichtung in Vancouver, Kanada, senden, um erste Konzeptnachweisstudien (Proof-of-Concept Trials) durchzuführen. Im Erfolgsfall beabsichtigen die beiden Unternehmen, eine robustere Vereinbarung auszuhandeln, die weitere Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten ermöglichen wird.

Über AstraZeneca AB

AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) ist ein globales, wissenschaftsgeleitetes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln in den Bereichen Onkologie und Biopharmazeutika, einschließlich Herz-Kreislauf, Nieren- und Stoffwechsel sowie Atemungssystem und Immunologie konzentriert. AstraZeneca mit Sitz in Cambridge, Großbritannien, ist in über 100 Ländern tätig und ihre innovativen Medikamente werden von Millionen von Patienten weltweit verwendet.

Weitere Informationen über AstraZeneca finden Sie unter www.astrazeneca.com.

Über EnWave

EnWave Corporation, ein fortschrittliches Technologieunternehmen mit Sitz in Vancouver, hat Radiant Energy Vacuum („REV“) entwickelt – eine geschützte innovative Methode zur präzisen Dehydration organischer Materialien. EnWave hat weitere zum Patent angemeldete Methoden für die einheitliche Trocknung und Dekontaminierung von Cannabis unter Einsatz der REV-Technologie entwickelt, mit denen sich die Zeit von der Ernte bis zum verkaufsfertigen Cannabisprodukt verkürzt.

Die kommerzielle Machbarkeit der REV-Technologie wurde nachgewiesen und wächst in zahlreichen Marktsegmenten der Lebensmittel- und Pharmabranche einschließlich legalen Cannabis sehr rasch. Die Strategie von EnWave besteht darin, gebührenpflichtige kommerzielle Lizenzen für die Nutzung der REV-Technologie an Branchen führende Unternehmen in mehreren Segmenten zu vergeben. Das Unternehmen hat bis dato über 40 gebührenpflichtige Lizenzen in 20 Ländern weltweit vergeben. Zusätzlich zu diesen Lizenzen gründete EnWave auch eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Limited Liability Company), NutraDried Food Company LLP, um naturreine Käse-Snack-Produkte in den USA unter dem Markennamen Moon Cheese herzustellen, zu vermarkten und zu verkaufen.