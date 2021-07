Bullish kündigt geplanten Börsengang an der New York Stock Exchange an

Bullish, ein auf die Entwicklung von Finanzdienstleistungen für den Sektor der digitalen Assets spezialisiertes Technologieunternehmen, hat seinen beabsichtigten Börsengang an der New York Stock Exchange durch eine Fusion mit dem Akquisitionszweckunternehmen („SPAC“) Far Peak Acquisition Corporation (NYSE: FPAC) einem bekannt gegeben. Bullish bereitet sich auf die Veröffentlichung einer revolutionären, regulierten Kryptowährungsbörse vor, die tiefe, vorhersehbare Liquidität mit einer Technologie bietet, die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglicht, Rendite aus ihren digitalen Assets zu generieren.

Der Unternehmenszusammenschluss von Bullish und Far Peak hat einen Pro-Forma-Eigenkapitalwert bei der Zeichnung von etwa 9,0 Milliarden US-Dollar bei 10 US-Dollar pro Aktie, der bei Abschluss der Transaktion auf der Grundlage der Krypto-Asset-Preise zu diesem Zeitpunkt angepasst wird. Die Einnahmen beinhalten eine treuhänderisch verwaltete Nettoeinlage von ca. 600 Mio. US-Dollar (sofern keine Rücknahmen erfolgen) und 300 Mio. US-Dollar an von EFM Asset Management verankerten, zugesagten privaten Investitionen in öffentliches Beteiligungskapital („PIPE“) mit Beteiligung von Fonds und Konten, die von BlackRock, Cryptology Asset Group, Galaxy Digital und mehreren anderen renommierten institutionellen Investoren verwaltet werden.

Der Abschluss der Transaktion wird für Ende 2021 erwartet und steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre von Far Peak und anderer üblicher Abschlussbedingungen, einschließlich behördlicher Genehmigungen. Die Vorstände von Bullish und Far Peak haben die geplante Transaktion einstimmig genehmigt.

Far Peak ist ein SPAC-Team, das sich darauf konzentriert, führende Finanz- und Fintech-Unternehmen an die Börse zu bringen. Thomas W. Farley, CEO und Chairman von Far Peak, war zuvor Präsident der New York Stock Exchange und bringt 15 Jahre Erfahrung in der Führung von Börsen auf Weltniveau mit. Nach Abschluss der Transaktion wird der CEO von Far Peak, Thomas W. Farley, zum CEO von Bullish und der CEO von Block.one, Brendan Blumer, zum Chairman von Bullish ernannt.

Bullish konzentriert sich auf innovative Finanzdienstleistungen mit dem Ziel, die traditionelle Börse umzustrukturieren, um Anlegern Vorteile zu verschaffen, Händler zu unterstützen und die Marktintegrität zu erhöhen. Da Mainstream-Institutionen zunehmend digitale Währungen akzeptieren, will Bullish diese Anlageklasse für Investoren zugänglicher und lohnender machen und gleichzeitig die Infrastruktur der nächsten Generation entwickeln, die erforderlich ist, um die Bedürfnisse der Investoren besser zu erfüllen.