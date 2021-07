Die Aufholjagd des DAX zum Wochenende durchlief die komplette Range und brachte die 15.700 nun wieder in greifbare Nähe. Geht dieses Wechselbad der Gefühle für Anleger so weiter?

Ask 10,44

Ask 10,44

Ask 11,41

Ask 11,41

Rücklauf an die Wochenhochs

Die hohe Volatilität begleitete uns auch am letzten Handelstag diese Woche. Ausgehend von der Erholung am Donnerstagabend wurde gleich zum Handelsstart die 15.500 überschritten und weiterer Boden gutgemacht. Die runde 15.600 lockte am Markt, sodass wir nach der Mittagszeit und ohne Wirtschaftsdaten, die ggf. eine andere Richtung hätten einleiten können, diesen Weg weiter beschreiten konnten.

Aus dem Handel kommentierte Patrick die übergeordnete Situation im Chartbild wie folgt:

Denn der DAX konnte einen großen Teil der gestrigen Verluste wieder wettmachen und notierte daher wieder in der Mitte seiner Handelsspanne, die er seit Wochen durchschreitet. Sind die 15.600 oder gar 15.700 zum Wochenausklang wieder eine Option?

Technisch hatte sich Volkswagen bei 200 und Daimler bei 70 erst einmal "gefangen" und nach dem Test der Unterstützung jeweils etabliert. Wir steuerten im Gespräch noch ein paar Fakten zur Kartellstrafe der EU bei und schauten auf den Autosektor, wie sich die Strafe genau verteilt.

Ebenso wurde die Unsicherheit aus China bezüglich der großen Konzerne thematisiert. Es traf zunächst den Fahrdienstanbieter Didi, aber auch Alibaba, welche als Amazon-Konkurrent komplett gegensätzliche Entwicklungen aufzeigt.

Einen "Anker" in der volatilen Zeit stellte die Aktie von Vonovia dar. Wie sieht es um die Übernahme der Deutschen Wohnen aktuell aus?

Nach diesem Interview zog der Markt noch einmal weiter und erreichte am Nachmittag die 15.600 und damit die Kante der Kurslücke, die wir seit dem Mittwoch hinterlassen hatten. Der Weg war skizziert und konnte mit einer sehr freundlichen Wall Street im Rücken weiter fortgesetzt werden, bis das GAP beinah geschlossen war.

Bei knapp 15.700 und damit ganz nahe dem Mittwochsschluss beendet der DAX seinen Handelstag. Ein starker Trend, der hier noch einmal dargestellt ist:

Die Bandbreite der Bewegung lag per Schlusskurs bei 267 Punkten, aber intraday bei "nur" 208 Zählern, was rund einer Halbierung zu Donnerstag entsprach. Alle Eckdaten des Tages sind hier verzeichnet:

Eröffnung 15.497,93 Tageshoch 15.687,93 Tagestief 15.479,44 Vortageskurs 15.420,64 Schlusskurs 15.687,93

Welche Aktien standen heute im Fokus?

Autowerte dominierten den DAX-Handel

Nach den gestrigen Abgaben und der Kartellstrafe, konnten sich die Autowerte an markanten Chartmarken eine Unterstützung verschaffen und heute die Gegenbewegung des Marktes anführen. Volkswagen legte über 5 Prozent und BMW um 4 Prozent zu.

Ebenso verteidigte die Deutsche Bank eine wichtige Marke - die 10 Euro im Chartbild.

Das Bild wendete sich damit nicht nur am Gesamtmarkt, sondern ebenso in den Einzelwerten. Der Gewinner der letzten Tage, die Delivery Hero, war heute der Verlierer des Tages.

Somit war für alle Richtungen und Aktionäre am Ende der Handelswoche Bewegung vorgezeichnet und hier noch einmal dargestellt.

Alle Tops und Flops sehen Sie in dieser Übersicht:

Welche Implikation hatte dieser Handelstag auf die DAX-Entwicklung im mittelfristigen Chartbild?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Mit diesem starken Handelstag wurden die Verluste vom Donnerstag revidiert und letztlich der Bereich aus den letzten Wochen wieder bestätigt. Ein Ausbruch über 15.700 oder unter 15.300 dürfte daher richtungsweisend sein.

Dies zeigt der Mittelfristchart auf Tagesbasis deutlich auf:

Das Reizthema der Woche war der China-Markt. Dazu nehmen wir im Wochenendformat entsprechend Stellung.

Schalten Sie daher auch morgen wieder auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange ein und folgen Sie uns ebenfalls auf YouTube, Facebook, Twitter und Instagram.

Einen angenehmen Feierabend wünscht Ihnen an dieser Stelle das Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH.

Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Sie können insbesondere von den der TRADERS´ media GmbH veröffentlichten Analysen von Finanzinstrumenten und ihrer Emittenten (Research) abweichen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie Ihren Anlageberater konsultieren. Ausländische Rechtsordnungen können der Verbreitung dieses Dokuments widersprechen oder diese beschränken. Das Copyright für alle Beiträge liegt bei der TRADERS´ media GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit besonderer Genehmigung des Unternehmens.