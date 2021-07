Innophys' MUSCLE SUIT verkauft sich nach über 20.000 Einheiten kontinuierlich weiter

TOKIO, 9. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Der Verkauf des von Innophys Co., Ltd. entwickelte und vertriebene MUSCLE SUIT steigt stetig, nachdem er in letzter Zeit weltweit die Marke von 20.000 Einheiten (*1) überschritten hat, was ihn zu einem der meistverkauften (*2) Exoskelett-Hilfsanzüge der Welt macht.

(*1) Gesamtzahl der ausgelieferten Geräte seit dem Modell der ersten Generation.

(*2) Nach Recherchen von Innophys.

Logo: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106291/202106156290/_prw_PI4fl_c1yg66Re.jpg

Informationen zu MUSCLE SUIT Every

MUSCLE SUIT ist ein tragbarer Assistenzanzug, der künstliche Muskeln verwendet, die durch pneumatischen Druck angetrieben werden, ohne Elektrizität zu verwenden. MUSCLE SUIT wurde entwickelt, um die Belastung des unteren Rückens zu reduzieren, wenn der Benutzer eine hockende Position einnimmt, jemanden hochhält, einen schweren Gegenstand hebt usw. und trägt so zur Verbesserung der Arbeitsumgebung und zur Behebung des Arbeitskräftemangels bei.

Seit der Markteinführung des ersten MUSCLE SUIT im Jahr 2014 hat Innophys jedes Jahr neue Modelle entwickelt, um ein geringeres Gewicht und niedrigere Preise bei gleichzeitiger Beibehaltung aller Funktionen zu erreichen. Im November 2019 brachte Innophys den MUSCLE SUIT Every auf den Markt, der durch die Massenproduktion ein noch geringeres Gewicht und einen niedrigeren Preis ermöglichte.

Foto 1: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106291/202106156290/_prw_PI1fl_2Y9Kk0W1.jpg

Aktive Expansion in internationale Märkte

Im Jahr 2020 begann Innophys, ernsthaft in internationale Märkte einzusteigen und konzentrierte sich dabei hauptsächlich auf die Erkundung von Vertriebsnetzen in Europa und Asien. Durch diese Maßnahmen verkaufte sich die Serie in etwas mehr als einem Jahr kumuliert über 20.000 Mal, nachdem im März 2020 bereits 10.000 Stück verkauft wurden.

Foto 2: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106291/202106156290/_prw_PI2fl_sT1UW0t8.jpg

Foto 3: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106291/202106156290/_prw_PI3fl_dO6c9dck.jpg

Innophys ist auf der Suche nach Vertriebspartnern, die MUSCLE SUIT an Menschen auf der ganzen Welt liefern, die schwere körperliche Arbeit verrichten, z. B. in Fabriken, in der Pflege und in der Landwirtschaft.