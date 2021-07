BULLETPROOF(TM), ein GLI-Unternehmen, wird als Gewinner des Microsoft Security Partner of the Year 2021 ausgezeichnet

Haarlem, Niederlande (ots/PRNewswire) - Globale Nennung folgt auf zweiaufeinanderfolgende Gewinne des Microsoft Canada's Partner of the Year | ModernWorkplace Award (2019 & 2020)BULLETPROOF(TM), ein GLI-Unternehmen, gab heute bekannt, dass es den Security2021 Microsoft Partner of the Year Award gewonnen hat. Das Unternehmen wurde ineinem weltweiten Feld von Top-Microsoft-Partnern für seine herausragendenLeistungen bei der Innovation und Implementierung von Kundenlösungen auf Basisvon Microsoft-Technologie ausgezeichnet.

"Es gibt heute keinen Mangel an virtuellen High Fives und breitem Lächeln imBulletproof-Team", sagte Chris Johnston, CEO von Bulletproof. "Mit dem Security2021 Microsoft Partner of the Year Award auf globaler Ebene ausgezeichnet zuwerden, ist eine unglaubliche Ehre, die den bedeutenden Einfluss derEnd-to-End-Sicherheitslösungen von Bulletproof auf die Wertschöpfung (und denSeelenfrieden) der Microsoft-Kunden wirklich bestätigt. Vielen Dank, Microsoft,für Ihre kontinuierliche Zusammenarbeit, Inspiration und Unterstützung und fürdiese aufregende und demütigende Anerkennung. Und wir applaudieren allenPreisträgern, Finalisten und Partnern des Jahres 2021, die unseren Kunden diebeschleunigte digitale Transformation im vergangenen Jahr ermöglicht undunterstützt haben."Mit den Microsoft Partner of the Year Awards werden Microsoft-Partnerausgezeichnet, die im vergangenen Jahr herausragende Microsoft-basierte Lösungenentwickelt und geliefert haben. Die Auszeichnungen wurden in verschiedenenKategorien vergeben, wobei die Preisträger aus über 4.400 eingereichtenNominierungen aus mehr als 100 Ländern weltweit ausgewählt wurden. Bulletproofwurde für die Bereitstellung herausragender Lösungen und Dienstleistungen imBereich Sicherheit ausgezeichnet. Die komplette Liste der Kategorien, Gewinnerund Finalisten finden Sie https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3222040-1&h=157523589&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3222040-1%26h%3D3991219657%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fpartner.microsoft.com%252Fen-us%252Finspire%252Fawards%26a%3Dhere&a=hier .Mit dem Security Partner of the Year Award wird ein Partner ausgezeichnet, dereine außergewöhnliche Arbeit leistet, um Kunden End-to-End-Sicherheitslösungenauf Basis der Microsoft Security-, Compliance- und Identity-Funktionen inMicrosoft 365 und Microsoft Azure Security anzubieten."Diese neue Lösung bietet vollständigen Endpunkt-Support durch die ManagedServices von Bulletproof", so Walter Coleman, Group Lead:Informationstechnologie bei der Trevali Mining Corporation. "Sie überwachen