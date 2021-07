Keynote-Speaker sind u. a. Scott Galloway, Benedict Evans und Kim Portrate

REDWOOD CITY, Kalifornien, July 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- PubMatic (Nasdaq: PUBM), eine Supply Side Platform für herausragende Ergebnisse im Bereich digitale Werbung, kündigt heute eine große globale virtuelle Veranstaltung mit dem Titel Envision: Die Zukunft der Adressierung an. Bei der Veranstaltung werden über 25 Stunden am Stück Inhalte zum Thema Adressierung für Marken und Publisher auf der ganzen Welt gestreamt. Envision ist für die Öffentlichkeit zugänglich, beginnt am Mittwoch, den 14. Juli 2021, ab 9:00 Uhr AEST (Ost-Australische Standardzeit) und endet um 17:00 Uhr PT (Pazifische Zeit) in den USA.



Die Teilnehmer können an Sitzungen mit insgesamt mehr als 120 Rednern teilnehmen, darunter Branchenführer, Experten, Denker und Träumer aus der ganzen Welt, um über dieses dringende Thema und die verschiedenen Wege zum Erfolg zu diskutieren. Zu den Keynote-Speakern gehören Medienanalyst Benedict Evans, Scott Galloway, Professor für Marketing an der NYU School of Business und Seriengründer, und Kim Portrate, CEO von ThinkTV.

Auf der Veranstaltung wird erörtert, was die digitale Werbe-Community tun muss, um ein stärkeres, nachhaltigeres und adressierbares Werbeökosystem aufzubauen. Durch die Ablehnung von Cookies und anderen gewaltigen Disruptionen testen Käufer und Verkäufer alternative Ansätze aus, um die datenschutzorientierte, datengestützte Werbung der Zukunft zu entwickeln.

„Die Menschen sind bereit, ihre eigene nachhaltige Zukunft zu gestalten. Hierzu müssen sie sich auf die Adressierung von Zielgruppen in wesentlichen digitalen Werbekanälen konzentrieren. Diese Veranstaltung vereint die klügsten Köpfe, um über den richtigen Ansatz für die Adressierung in großem Maßstab zu sprechen – jetzt und in Zukunft“, so Rajeev Goel, CEO und Mitbegründer von PubMatic. „Unsere Rolle als unabhängiger Technologieanbieter für Publisher und Marken verleiht uns eine einzigartige Perspektive, wie wir ein ausgewogenes, florierendes und datenschutzorientiertes Ökosystem schaffen können. Ich freue mich außerordentlich, dass die Veranstaltung mit so vielen fantastischen Rednern und Teilnehmern aus dem gesamten digitalen Werbeökosystem stattfindet.“