Marvel Studios' "Black Widow" debütiert im visuell eindringlichen 270-Grad-Panorama-ScreenX

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Erleben Sie den Film auch im multisensorischen4DX-Format des CJ 4DPLEXCJ 4DPLEX, der weltweit führende Hersteller von Premium-Filmformaten undKinotechnologien, gab heute zusammen mit The Walt Disney Company bekannt, dassder epische Marvel Studios-Actionfilm "Black Widow" in ScreenX, dem weltweitersten Multiprojektionssystem, das ein 270-Grad-Panorama-Filmerlebnis bietet,veröffentlicht wird."Black Widow" startet heute auf über 359 ScreenX-Leinwänden weltweit und über 63Leinwänden in Nordamerika bei Regal Cinemas, Cineplex, B&B Theatres, Cinepolisund CGV Cinemas.

"Black Widow" in ScreenX wird speziell ausgewählte Sequenzen des Films auf dielinke und rechte Seitenwand des Auditoriums ausdehnen und die Zuschauer miterweiterten Bildern umgeben, die auf natürliche Weise ihr peripheres Sehenausfüllen. CJ 4DPLEX arbeitete eng mit Disney, den Marvel Studios und denFilmemachern zusammen, um die höchste Qualität der Präsentation des Films zugewährleisten und wählte Schlüsselszenen und exklusives Bildmaterial für dieScreenX-Version aus. ScreenX zieht Sie auf dem Hauptbildschirm in die Geschichtehinein und lässt Sie in eine Virtual-Reality-ähnliche Umgebung mit Auflösung inKinoqualität eintauchen."Black Widow" wird auch im innovativen multisensorischen Erlebnis 4DX auf über773 Screens weltweit und über 49 Screens in Nordamerika bei Regal Cinemas,Cineplex, Cinepolis, Marcus Theatres und CGV Cinemas zu sehen sein. Der 4DX-Filmwird mit über 20 verschiedenen Bewegungs- und Umgebungseffekten ausgestattetsein, die die Action verstärken und die Zuschauer näher an die Geschichte aufder Leinwand heranführen."Der Nervenkitzel des Kinobesuchs ist mit 'Black Widow' zurück und CJ 4DPLEXbietet den Fans zwei erstaunliche, einzigartige Möglichkeiten, diesen Film imKino zu erleben", so Don Savant, CEO & President, CJ 4DPLEX America. "Wir sindbegeistert, dass wir mit den Teams von Disney und Marvel Studioszusammenarbeiten können, um diesen epischen Blockbuster auf der großen Leinwandzu zeigen, und wir freuen uns darauf, die Fans bei der weltweitenVeröffentlichung des Films in unserem immersiven ScreenX-Format und unseremmultisensorischen 4DX-Erlebnis wieder in unseren Kinos begrüßen zu dürfen", soJongryul Kim, CEO von CJ 4DPLEX.Zu den früheren Kooperationen zwischen CJ 4DPLEX und The Walt Disney Companygehören die erfolgreichen weltweiten Veröffentlichungen von Marvel Studios'"Black Panther" und "Captain Marvel" sowie Disneys "Mulan", sowohl im ScreenX-