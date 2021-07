Tech Mahindra gibt „Cloud Advisory Board“ mit 30 Unternehmen und Branchenberatern bekannt

Tech Mahindra, ein führender Anbieter für digitale Transformation, Beratung und Dienste und Lösungen zur geschäftlichen Neustrukturierung, gab eine Zusammenarbeit mit Unternehmen, Akademikern und Branchenberatern bekannt, um ein sogenanntes „Beratungsgremium für die Cloud“ (Cloud Advisory Board, CAB) einzurichten. Das Beratungsgremium für die Cloud soll die Transformation in die Cloud beschleunigen und für Unternehmen eine robuste Strategie für Agilität und Wettbewerbsfähigkeit aufbauen. Den am Beratungsgremium für die Cloud Beteiligten stehen Gesamterträge von etwa 2285 Mrd. US-Dollar zur Verfügung, wobei etwa 200 Mrd. US-Dollar jährlich in Technologien investiert werden.

Das CAB wird aus 30 Mitgliedern bestehen, die in drei Regionen vertreten sind: Nord- und Südamerika, EMEA und APAC, mit weltweiten Spitzenvertretern von Unternehmen, Experten, Akademikern, Beratern aus der herstellenden Branche, der Telekommunikation, des Einzelhandels, der Logistik, des Bankwesens, des Gesundheitssektors und anderen. Das Ziel des Gremiums besteht darin, eine offene Kommunikation zwischen verschiedenen Interessensvertretern zu ermöglichen, um eine geschlossene Strategie zur Annahme und Implementierung der Cloud aufzubauen.