Zoomlion glänzt in Übersee im ersten Halbjahr 2021 dank starker Produktleistung und Lokalisierungsstrategie

CHANGSHA, China, 10. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion"; 1157.HK) meldet ein robustes Wachstum auf dem internationalen Markt in der ersten Jahreshälfte 2021 und erzielt gegen den Trend große Erfolge in wichtigen Märkten. Das Unternehmen hat größere Aufträge für Bau- und Landmaschinenausrüstungen in wichtige Märkte in Europa, Nordamerika, dem Nahen Osten, Südostasien und Afrika exportiert, wo große lokale Bauprojekte laufen.

Im April deckten acht Einheiten von Zoomlions Großturmkranen TC8039-25 erfolgreich das Dach des Lusail-Stadions, in dem die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022 ausgetragen wird. Das Stadion stellte Weltrekorde für ein Seilnetzdach-Einzelgebäude mit der größten Spannweite und dem größten Kragarmabstand im Netzsystem sowie der größten Membranstruktur mit 45.000 Quadratmetern auf.