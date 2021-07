Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

KW 27/2021 Woche down, up – und nächste Woche? Steinhoff, Nordex, Nel, SFC, Aurelius, Hellofresh u.a. mit News Diese Woche war schon ziemlich dramatisch: Donnerstag schien der DAX endlich eine Richtung gefunden zu haben: Kräftige Kurseinbrüche. Und dann am Freitag: Up geht es mit denselben Aktien, die am Vortag „geworfen“ wurden. Kräftig steigende …