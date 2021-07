Die Aktien der Batterie-Metalle gehen durch die Decke! Lithium, Kupfer, Nickel und Vanadium sind unverzichtbar für eine grüne Zukunft! Wer hier die richtige Nase hat, wird reich! Jetzt kaufen!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

das heißt natürlich auch, dass sich die Nachfrage nach dem Rohstoff massiv ausweiten wird. Um künftige Preis- und Lieferrisiken bei der Versorgung mit dem Metall noch besser abschätzen zu können, hat die Deutsche Rohstoffagentur (DERA) in der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) die Ergebnisse einer Rohstoffrisikobewertung für Nickel durchgeführt.

Demzufolge wird sich der globale Nickelbedarf voraussichtlich schon in den kommenden dreieinhalb Jahren von aktuell rund 2,4 Millionen Tonnen auf bis etwa 3,4 Millionen Tonnen erhöhen!

Insgesamt, so erklärte Dr. Michael Szurlies, Nickel-Experte der Bundesanstalt für Geowissenschaften, stehe der Nickel-Markt in Bezug auf die Nachfrage in den kommenden Jahren vor „einer Zäsur, die zu einer deutlichen Verschiebung der Marktanteile innerhalb der Verwendungsbereiche führen wird.“

Rund 85 % des Nickels werde gegenwärtig in der Herstellung von Edelstahl und Legierungen eingesetzt. Die Verwendung in Batterien macht derzeit etwa 5 % aus. Mit dem Ausbau der Elektromobilität könnten Batterien bereits im Jahr 2025 mit bis zu 21 % den weltweit zweitgrößten Anwendungsbereich von Nickel darstellen.

„Angesichts des Ziels, durch die Elektromobilität den Ausstoß an klimaschädlichem Kohlenstoffdioxid zu reduzieren, kommt es künftig – neben Fragen der Verfügbarkeit – verstärkt auf eine möglichst umweltschonende und nachhaltige Gewinnung und Weiterverarbeitung von Nickel an“, hob Szurlies noch besonders hervor.

Und spätestens an diesem Punkt kommt man an Canada Nickel nicht mehr vorbei! Denn dieses Unternehmen will sein Nickel mit 99,7 % weniger CO2 Ausstoß herstellen als der globale Durchschnitt.

WKN: A2P0XC / TSX-V CNC

Aber nicht nur dass man vermutlich das umweltfreundlichste Unternehmen auf der Welt wird, dabei weitet das Unternehmen auch permanent und konsequent seine Ressourcen und Reserven auf, so auch jüngst wieder!

Canada Nickel findet weitere mächtige Mineralisierung auf ‚Crawford‘!

Canada Nickels (WKN: A2P0XC) 100 % unternehmenseigenes ‚Crawford‘-Projekt macht seinem Namen alle Ehre und zementiert mit den Ergebnissen der jüngsten 34 Bohrungen seinen Anspruch, die größte Basismetall-Mine in Kanada zu werden.

Mitten im bergbaufreundlichen Ontario gelegen, sprudeln die erstklassigen Resultate dieser außergewöhnlichen Lagerstätte quasi automatisch aus dem vielversprechenden Boden mit höhergradigen ‚PGM‘-Abschnitten. So lieferten zwei Bohrlöcher hervorragende tatsächliche Mächtigkeiten von 120 bis 320 m bzw. 3,9 m mit hochgradigen Gehalten von 1,6 g/t Platingruppenmetalle (‚PGM‘) und 0,49 % Nickel respektive 1,6 g/t PGM und 0,30 % Nickel!

Der Norden macht’s vor!

Mit den Bohrungen ging auch die 1,8 km lange Erweiterung der Mineralisierung in nördliche und nordwestliche Richtung über wahre Mächtigkeiten von 120 bis 320 Metern einher. Zudem stieß man in der ‚North‘-Zone auf eine neue ‚PGM‘-Zone! Ebenso im Norden des ‚Crawford‘-Vorzeigeprojekts wurde über eine Streichlänge von 400 m eine Nickelmineralisierung von bis zu 200 m Breite und 400 m Tiefe definiert, die zudem durch ihre Offenheit in alle Richtungen begeistert.

Quelle: Canada Nickel

Bei so viel Norden sollte indes nicht der Westen vergessen werden, und allen voran, die westliche Erweiterung der Hauptzone von ‚Crawford‘. Diese nämlich ist nicht nur die Heimat der beiden oben erwähnten hochgradigen Nickel- und ‚PGM‘-Treffer durch die Bohrlöcher 106A und 109, sondern auch der Schwerpunkt zukünftiger Explorationsarbeiten, die der weiteren Abgrenzung der Mineralisierungszone dienen werden.

Quelle: Canada Nickel

Zusätzlich rückt ein weiteres Gebiet in den Explorationsfokus von Canada Nickel. Dieses befindet sich 800 m im - Sie werden es bereits erraten haben – Norden der Hauptzone von ‚Crawford‘ und könnte dank seines geophysikalischen Fußabdruck gut in die Fußstapfen seines hochgradigen Nachbarn treten.

Bleibt eigentlich nur noch der Osten. Diese Zone wurde seitens Canada Nickel auch ausgiebig erbohrt, und zwar auf einer Streichlänge von 1,9 Kilometern. Ungetestet bleiben hier indes noch 1,1 Kilometer ultramafischer Boden.

Potenzial, nicht nur in Sachen ‚PMG‘!

Mark Selby, Vorsitzender und CEO von Canada Nickel, zeigte sich sichtlich beeindruckt ebenso wie auch bestätigt, was das erstklassige Potential von Crawford betrifft:

„Die Größe wie auch die Qualität der Mineralressource, die wir teilweise bereits lokalisiert haben und zum anderen Teil noch genauer definieren müssen, untermauern unseren Anspruch, Crawford zu einer der größten und wichtigsten Basismetall-Minen in Kanada zu machen. Inmitten des produktiven Bergbaulagers ‚Timmins-Cochrane‘ gelegen, an eine etablierte, bedeutende Infrastruktur angrenzend und verbunden mit einer seit nunmehr über 100 Jahre währenden regionalen Bergbautätigkeit, herrschen damit auch über Tage perfekt Bedingungen, um dieses Ziel zu erreichen.“

Das PGM-Potenzial, das sich in den jüngsten Ergebnissen widerspiegelt, so Selby weiter, werde selbstverständlich in die Machbarkeitsstudie einfließen, die für Mitte des kommenden Jahres ansteht.

„Wir sind gerade dabei, einen Weg zu entwickeln, der es uns ermöglicht, den Elektrofahrzeug-Markt gleich auf mehreren Pfaden zu erreichen. Neben dem Edelstahlansatz, der in der vorläufigen Machbarkeitsstudie seinen Niederschlag findet, wird unser Konzept wahrscheinlich auch die Lieferung von Nickeleinheiten an den Elektrofahrzeugsektor enthalten“, so der CEO von Canada Nickel abschließend.

Mit anderen Worten wird das Unternehmen auch dank der jetzt vorgestellten erstklassigen Ergebnisse seines Crawford-Flaggschiffs weiterhin (klimafreundlich) Gas geben und für seinen Weg an die Spitze sicher die Überholspur nutzen.

Canada Nickel meldet dreifach erfolgreiche Exploration!

Aller guten Dinge sind drei. Dieses Credo ist Canada Nickel natürlich nicht fremd. Umso weniger überrascht es, dass das Unternehmen auf jedem seiner drei Grundstücke ‚Nesbitt‘, ‚Mahaffy‘ und ‚Kingsmill‘ im bergbaufreundlichen Ontario auf bedeutende Mineralisierungen gestoßen ist, das sich auf ‚Nesbitt‘ über eine Länge von 100 m und auf eine Breite von bis zu 300 m erstreckt.

Quelle: Canada Nickel

Auch wenn die Analysen im Detail noch ausstehen, lässt sich bereits jetzt festhalten, dass dieses erstklassige Dreierpack noch viel mehr verborgene und zu definierende Ziele bietet als die jetzt schon identifizierten.

Die Nachbarschaft macht`s!

Sowohl ‚Nesbitt‘, ‚Mahaffy‘ und ‚Kingsmill‘ liegen im ‚Nickel-Gürtel‘ von Canada Nickels Vorzeigeprojekt ‚Crawford‘, von wo aus ja unlängst hervorragende tatsächliche Mächtigkeiten und hochgradige Gehalte gemeldet wurden. ‚Nesbitt‘ liegt nur etwa 8 km nördlich von ‚Crawford‘, während ‚Mahaffy‘ nur 15 Kilometer westlich von ‚Kingsmill‘ entfernt ist. Die Hoffnung ist also groß und sehr berechtigt, dass sich vor allem ‚Nesbitt‘ als eine weitere hochgradige Quelle erweisen könnte, die die geplante ‚Crawford‘-Mühlenanlage zukünftig speisen würde.

Quelle: Canada Nickel

Weil am Ende aber fünf Volltreffer besser als drei sind, richtet sich Canada Nickels Fokus auch über ‚Nesbitt‘, ‚Mahaffy‘ und ‚Kingsmill‘ – und zwar in Richtung ‚MacDiarmid und des vor kurzem erworbenen Grundstücks ‚Dargavel/Bradburn‘. Hier nämlich vermutet das Unternehmen höhergradiges Potenzial und kann zudem von der Nähe zur hervorragenden Infrastruktur von ‚Crawford‘ profitieren. Gerade ‚Bradburn/Dargavel‘ spielt als Protagonist des nächsten Kapitels seiner eigenen Erfolgsgeschichte eine wichtige Rolle. Denn die jetzt bestätigte Sulfidmineralisierung bei ‚Nesbitt‘ lässt die Chancen darauf steigen, dass der historische 0,38 %-Nickel-Intervall auf ‚Bradburn/Dargavel‘ eine Fortsetzung findet.

Potenzial hoch drei!

Sowohl für Mark Selby, Vorsitzender und CEO von Canada Nickel, wie auch für Steve Balch, VP Exploration, steht fest, dass das Potenzial sowohl der glorreichen Drei ‚Nesbitt‘, ‚Mahaffy‘ und ‚Kingsmill‘ wie auch von ‚Bradburn/Dargavel‘ klar in Richtung höhergradig weist. Das lesen sie sowohl aus den jetzt erzielten Ergebnissen wie auch aus den Resultaten historischer Bohrungen. In Kombination zeigen alle Koordinaten klar in Richtung großartiges Nickel- und Platingruppenmetalle-Potenzial.

Die Kasse wird aufgefüllt!

Zudem teilte Canada Nickel erst gestern mit, dass man unter der Leitung von Cantor Fitzgerald und Echelon Wealth Partners eine 10 Mio. CAD ‚flow through‘-Finanzierung durchführen lassen wird, mit dessen Abschluss spätestens am 27.07.2021 gerechnet wird. Zudem räumte das Unternehmen eine Mehrzuteilungsoption von 15 % ein. Somit gehen wir davon aus, dass Canada Nickel schon zeitnah brutto 11,5 Mio. CAD zufließen werden.

Canada Nickel im Schnellcheck!

Canada Nickels ‚Crawford‘-Projekt besitzt sehr viele Gemeinsamkeiten mit dem erfolgreichen ‚Dumont‘-Projekt der damaligen RNC Minerals!

Zunächst keine kostspielige ‚Crawford‘ Vormachbarkeitsstudie nötig: Auf ‚Dumont‘ wurden jeweils zwei Vormachbarkeitsstudien und Machbarkeitsstudien durchgeführt. Durch die sehr gute geologische Übereinstimmung der zwei Projekte kann somit auf diese zeitlich und finanziell aufwendige Vormachbarkeitsstudie bei ‚Crawford‘ verzichtet werden!

‚Crawford‘ wird eine der größten Basismetall-Minen mit den niedrigsten Produktionskosten in Kanada werden!

Die ‚Crawford‘ Nickel-Lagerstätte ist schon jetzt die größte Entdeckung seit Mitte der 1970er Jahre! Und ein Ende ist noch nicht in Sicht!

Tagebau-Mine (‚Open Pit‘): Daher dienen Explorationsbohrungen aktuell dem Ausloten der Größe und Mächtigkeit des Erzkörpers und nicht primär, wie tief die Mineralisierung ist!

Nächster wichtiger Meilenstein: Abschluss der ökonomischen Voruntersuchung (‚PEA‘), um den genauen Wert des Projektes aufzuzeigen!

Enormes Explorationspotential: gerade einmal maximal 50 % der ‚Crawford‘-Lagerstätte wurden bebohrt und schon wieder Gebiete hinzuoptioniert!

Durch jüngste Bohrungen wurden schon wieder sieben separate nickelhaltige Zielstrukturen über eine Streichlänge von 30 km und Breite von 150 - 600 Metern auf Optionsgrundstücken identifiziert!

Finanzielle Ausstattung von Canada Nickel: Bestens finanziert, um sein ‚Crawford‘-Projekt aggressiv in Richtung ‚Wirtschaftlichkeitsstudie‘ voranzutreiben; nach erfolgreicher ‚PEA‘ wird es bestimmt genügend Interessenten für eine weitere Finanzierungsrunde geben!

Weitere Explorationsprojekte: Neben dem Flaggschiffprojekt ‚Crawford‘ gibt es noch fünf Options-Projekte in Australien!

Mit ‚MacDiarmid‘ wird gerade eine weitere Liegenschaft monetarisiert!

Nach Vorlage der ‚PEA‘ sollte das Unternehmen auf dem Schirm zahlreicher Unternehmen auftauchen!

Fazit:

Wenn Sie einen fortgeschrittenen Projektentwickler mit sensationellen ökonomischen Kennziffern im Batteriemetalle-Sektor suchen, der mit einem deutlichen Abschlag zum inneren Wert handelt, ist die Canada Nickel Company (WKN: A2P0XC) Ihr Investment!

Denn so oder so, wird das Unternehmen ein Gewinner der E-Mobilität werden. Entweder bringt Canada Nickel sein Weltklasse-Projekt selber in Produktion oder es wird an einen großen Rohstoffhändler bzw. Minenkonglomerat verkauft. Somit wirken hier möglicherweise gleich mehrere 100 % an Kursgewinnen! Aber auch bei einer Nichtübernahme und der stetigen Weiterentwicklung sehen wir gleiches Potenzial! Nutzen Sie die jüngsten Rücksetzer zum konsequenten Positionsauf- oder Ausbau!

Die oben angeführten extrem starken Fundamentaldaten und die noch günstigen Kurse machen die Canada Nickel Company (WKN: A2P0XC) zum ‚TOP-Mover‘ unserer sich immer weiter elektrifizierten Welt!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments!

Ihr JS Research-Team

