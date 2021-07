10.07.2021 – Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005470306) , einer der führenden internationalen Ticketing- und Live-Entertainment-Anbieter, sah im ersten Quartal eine kräftige erholung und erwartet weitere positive Entwicklungen. Am 20.05.2021 hiess es: „Schon jetzt erleben wir eine deutlich gestiegene Nachfrage nach Veranstaltungen. Die Sehnsucht der Menschen nach dem gemeinsamen Erleben von Kultur schlägt sich unmittelbar in Ticketverkäufen nieder“, – So der CEO von CTS EVENTIM, Klaus-Peter Schulenberg , bei der Vorlage der Konzernzahlen für das erste Quartal 2021.

Und es gibt hierfür Hilfe – 102 Mio EUR für die Liquidität und den Neustart willkommenes Schmiermittel

Am Freitag gab es Bewilligungsbescheide für die Gewährung von Billigkeitsleistungen des Bundes in Form von außerordentlichen Corona Wirtschaftshilfen für November 2020 („Novemberhilfe“) und Dezember 2020 („Dezemberhilfe“) erhalten. Und so erhält CTS EVENTIM AG & Co. KGaA Leistungen in Höhe von 102 Mio EUR. Bedeutet positve Effekte für das Ergebnis des laufenden Geschäftsjahres sowie die Liquidität der Gesellschaft. Sie erfolgen vorbehaltlich einer abschließenden Prüfung im Rahmen der Schlussabrechnung.

Besonderes Highlight des ersten Quartals war für CTS:

Das erst voriges Jahr eingegangene Joint Venture mit dem US-Promoter Michael Cohl. Für die Nordamerika-Tour der legendären Band Genesis, die am 15. November in Chicago startet, wurden bereits mehr als 300.000 Eintrittskarten verkauft. Auch in Deutschland ziehen die Verkäufe wieder an, sowohl für mittelgroße Events, wie auch für Top-Künstler.

„Landauf, landab sind die Weichen für eine schrittweise Öffnung von Gastronomie, Tourismus und auch des Kulturbetriebs gestellt. All das vermittelt Hoffnung, dass ein Ende der Zeit ohne Live-Kultur, Theater und Konzerte näher rückt“, betonte Klaus-Peter Schulenberg. Eine von CTS EVENTIM durchgeführte Erhebung ergab: Über 60 Prozent der Befragten würden sofort ein Live-Event besuchen, sobald es die Behörden zulassen.