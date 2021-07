David Antunes, CEO von MAKRO Portugal: „MAKRO Portugal hat in den letzten Jahren und während der Pandemiezeit hervorragende Ergebnisse erzielt. Die Sale-and-Leaseback-Transaktion bestätigt diese Entwicklung und das Vertrauen der METRO AG in unser Land.“

Der Verkauf des Objekts in Portugal ist Teil der globalen Portfoliostrategie von METRO PROPERTIES. Die Immobiliengesellschaft von METRO ist in den gesamten Lebenszyklus eines Objekts eingebunden. Alle Aktivitäten folgen konsequent dem Ziel, den Wert des METRO-Immobilienportfolios nachhaltig zu steigern. Dazu gehören Investitionen in Standorte, deren Weiterentwicklung und in ausgewählten Fällen auch Sale-and-Leaseback-Transkationen mit langfristiger Bindung.

Großes Interesse bei Investoren

Jürgen Schwarze, CFO von METRO PROPERTIES, ergänzt: „In Alfragide sind wir jetzt an dem Punkt im Lebenszyklus einer Immobilie, an dem wir Wertsteigerungen realisieren können. Der Investor profitiert sowohl von der erfolgreichen Entwicklung des Standorts durch METRO PROPERTIES als auch davon, dass MAKRO Portugal als Premium-Betreiber der Hauptnutzer der Immobilie bleibt.“