Die MegaWatt Lithium and Battery Metals Corp. (WKN: A2QNKB ; ISIN: CA58518J1012) , die sich aussichtsreich und vielseitig auf dem Energiemarkt positioniert zu haben scheint, hat "Orix Geoscience" mit einem Feldprogramm bei "Route 381" (Quebec) beauftragt und hat ein aussichtsreiches Update zum Projektgelände "Kodiak" in Australien gegeben.

Um es vorweg zu nehmen, die Neuigkeiten der MegaWatt untermauern das Potenzial des Projekts "Kodiak" in New South Wales (Australien). Denn das Projekt birgt beste Aussichten auf eine lateritische Nickel-Kobalt-Scandium-Mineralisierung, die mit ultramafischen Intrusionen vom Alaska-Typ, die sich entlang des Lachlan-Orogens erstrecken, assoziiert ist. "Kodiak" befindet sich in unmittelbarer Nähe (ca. 5,7 km) zum Projekt "Nyngan", das von der Scandium International Mining Corp. betrieben wird. Berichten zufolge hat das Projekt eine Minen-Lebensdauer von rund 20 Jahren. Das Scandiumprojekt "Honeybugle", das sich südlich von Kodiak befindet, ist ebenfalls ein erfolgreiches Projekt. "Kodiak" kann mit einer gut verfügbaren Infrastruktur punkten, da sich die Pachtkonzession im Nahbereich einer großen Überlandstraße, diverser Hauptstraßen, Bahnverbindungen, regionaler Flughäfen, Strom- und Wasserversorgungsleitungen sowie der Städte Cobar und Dubbo befindet.

Das Projektgelände Kodiak wurde noch nicht auf Nickel-, Kobalt- oder Scandiumvorkommen bzw. Vorkommen von hochreinem Aluminiumoxid (HPA) untersucht. Das Projekt kann jedoch mit der gleichen Intrusionsgeologie und den gleichen geophysikalischen Anomalien aufwarten, die in nahegelegenen Pachtkonzessionen zur Auffindung von reichhaltigen lateritischen Ni-Co-Sc-Lagerstätten geführt haben. Die Anomalien scheinen Ähnlichkeiten mit der Ophiolith-Intrusion aufzuweisen, die im Bereich des benachbarten Projekts "Nyngan" (Betreiber: Scandium International) gefunden wurde.