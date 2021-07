Liminal BioSciences gibt den Abschluss des Verkaufs der Produktionsanlage für plasma-basierte Therapeutika bekannt

LAVAL, Quebec, und CAMBRIDGE, England, 10. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Liminal BioSciences Inc. (Nasdaq: LMNL) („Liminal BioSciences" oder das „Unternehmen"), ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, gab heute bekannt, dass es die zuvor angekündigte Veräußerung seiner Tochtergesellschaft zur Herstellung von aus Plasma gewonnenen Therapeutika an Kedrion S.p.A. abgeschlossen hat. („Kedrion") (das „Erste Abschlussgeschäft"). Die Produktionsanlage wird durch die Tochtergesellschaft von Liminal BioSciences, Prometic Bioproduction Inc. („PBP").

Die Gegenleistung, die Liminal für PBP erhielt, belief sich auf 5 Millionen. US-Dollar, die vorbehaltlich von Anpassungen bei Abschluss der Transaktion eingegangen sind. Liminal hat außerdem Anspruch auf 70 % des Nettoerlöses aus einem Verkauf des Rare Pediatric Disease Priority Review Vouchers („PRV") durch seine Tochtergesellschaft Prometic Biotherapeutics Inc. („PBT"), der an Liminal vor dem Abschluss der Veräußerung des verbleibenden, durch PBT betriebenen Geschäfts mit aus Plasma gewonnenen Therapeutika zu zahlen wäre (das „zweite Abschlussgeschäft"). PBT ist der Inhaber des biologischen Zulassungsantrags („BLA") für Ryplazim (Plasminogen, human-tvmh) („Ryplazim") zur Behandlung von Patienten mit Plasminogenmangel Typ 1 (Hypoplasminogenämie). Das zweite Abschlussgeschäft steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung bestimmter aufschiebender Bedingungen, einschließlich des Verkaufs des PRV durch PBT.

Informationen zu Liminal BioSciences Inc.

Liminal BioSciences ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung neuartiger Therapien für Patienten konzentriert, die an Krankheiten mit ungedecktem medizinischem Bedarf leiden, hauptsächlich im Zusammenhang mit Fibrose, einschließlich Atemwegs-, Leber- und Nierenerkrankungen. Im Dezember 2020 wurde der führende niedermolekulare Produktkandidat von Liminal BioSciences, Fezagepras (PBI-4050), in Großbritannien in eine klinische Phase-I-Studie aufgenommen, um mehrfach ansteigende Dosen bei normalen gesunden Freiwilligen zu untersuchen, wobei die täglichen Dosen höher sind als die, die in unseren zuvor abgeschlossenen klinischen Phase-II-Studien untersucht wurden. Das Unternehmen geht davon aus, dass eine vollständige Analyse des kompletten PK-Datensatzes aus der klinischen Phase-1-Mehrfachdosisstudie dazu beitragen wird, die Wahl anderer potenzieller Indikationen für die weitere Entwicklung von Fezagepras zu bestimmen. In der klinischen Phase-1-Studie mit mehrfach ansteigender Dosis wurden bisher keine dosislimitierenden unerwünschten Ereignisse oder andere potenzielle Sicherheitssignale beobachtet.