Wie der Niedergang der deutschen Autoindustrie zu verhindern wäre Autor: Tichys Einblick | 10.07.2021, 16:41 | 43 | 0 | 0 10.07.2021, 16:41 | Es ist 110 Jahre her, dass ein Lohner-Porsche auf der Weltausstellung in Paris auftauchte, ein Batteriefahrzeug mit elektrischen Nabenmotoren an allen 4 Rädern, also eines der ersten Allradfahrzeuge. Man hat viel versucht nach der Jahrhundertwende, aber letztendlich hat sich das E-Auto nicht am Markt durchgesetzt, weil schon damals die fehlende Ladeinfrastruktur und mangelnde Reichweite keine Der Beitrag Wie der Niedergang der deutschen Autoindustrie zu verhindern wäre erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Gastautor.

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer