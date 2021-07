Aimmune präsentiert auf dem EAACI Hybrid Annual Congress 2021 neue zweijährige Behandlungszufriedenheitsdaten von Patienten mit Erdnussallergie

Aimmune Therapeutics UK Ltd, ein Unternehmen von Nestlé Health Science, das pharmazeutische Therapien zur Vorbeugung, Kontrolle und Behandlung von ernährungsbedingten und stoffwechselbedingten Krankheiten entwickelt und vermarktet, gab heute bekannt, dass es auf dem Hybrid Annual Congress 2021 der European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) in Polen neue Daten zur Behandlungszufriedenheit für sein orales Immuntherapie-Präparat PALFORZIA präsentieren wird. Das Unternehmen wird aktualisierte Daten zur Behandlungszufriedenheit veröffentlichen, die in seiner randomisierten, doppelblinden, placebokontrollierten Phase-3-Studie PALISADE und der offenen Folgestudie ARC004 ausgewertet wurden.

Die Zufriedenheit der Patienten mit der Behandlung wurde über einen Zeitraum von zwei Jahren nach der täglichen Behandlung mit PALFORZIA im Rahmen einer klinischen Studie mit dem Umfragebogen zur Behandlungszufriedenheit (Treatment Satisfaction Questionnaire for Medication, TSQM-9) ermittelt. Teilnehmer mit Erdnussallergie berichteten über die allgemeine Zufriedenheit mit der Wirksamkeit und den praktischen Artikeln sowie der Fähigkeit des Medikaments, ihre Erkrankung zu behandeln.