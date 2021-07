Der DAX läuft in einer engen Bandbreite eher seitwärts. Das kann im Prinzip auch auf den Dow Jones übertragen werden. Die Tech-Werte hingegen präsentieren sich stärker.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

für einen Ausbruch nach oben fehlt es derzeit noch an Impulsen. Gleichwohl lässt die Indikatorenlage einen Ausbruch nach oben früher oder später erwarten. Die kurz vor Beginn stehende Berichtssaison sollte neben Spannung zweifelsohne auch frischen Wind bringen, wobei allerdings auch eine zunehmende Volatilität nicht ausgeschlossen werden kann! Alles in allem sieht die Grundtendenz eher nach steigenden Kursen aus.

Positive Tendenzen strahlen auch die Rohstoffe aus. Mit einem Wochenplus von rund 1,15 % konnte der Goldpreis glänzen und die wichtige Marke von 1.800,- USD je Feinunze zurückerobern. Auch Platin und Palladium konnten in der vergangenen Woche um rund 1,3 % bzw. 0,85 % zulegen! Auch die ‚New Energy‘-Metalle Kupfer und Nickel präsentierten sich in der abgelaufenen Handelswoche fester und legten rund 1,4 % bzw. rund 2,3 % zu!

Der Silberpreis hingegen kann in der abgelaufenen Handelswoche nicht auf ein Plus zurückblicken, sondern musste vielmehr ein Minus von rund 1,3 % hinnehmen. Allerdings sieht es charttechnisch beim Silber sehr gut aus. Denn die Unterstützung im Bereich 25,80 USD je Feinunze hat gehalten, und könnte somit den Wendepunkt nach oben darstellen! Es bleibt spannend!

Das eigentliche Inflationsziel „nicht über 2 %“, dass die deutsche Bundesbank der EZB auf den Weg gab, wurde kürzlich von Christine Lagarde pulverisiert. Vielmehr gilt fortan ein „symmetrisches Inflationsziel von2 %“, was unserer Meinung nach nichts anderes bedeutet, als dass die Inflation auch über 2 % steigen kann.Zeitlich würden wir das Inflationsziel zunächst auf den gleichen Zeitraum vermuten, wie die vergangenen 10 Jahre mit einer Inflation von unter 2 %! Somit wird in dem kommenden 10-Jahres-Zeitraum wohl auch eine Inflationsrate von etwa 4,5 % geduldet. Obendrein scheint die EZB bedingt auch in die Klimapolitikeinzugreifen. Dies geschieht durch bevorzugtes Aufkaufen von Unternehmenspapieren, die klimapolitische Ziele verfolgen.

Auch das passt eigentlich gut in das Raster der Rohstoffinvestoren! Denn ohne Rohstoffe keine Energiewende. Aber auch die hohe Inflationsrate können in erster Linie Edelmetallinvestoren gelassen entgegensehen, da diese in Zeiten mit höherer Inflation steigen und damit den Werterhalt nahezu sichern. Gehebelt werden kann dieser Werterhalt sogar noch durch gute Edelmetall-Unternehmen.

Sie sehen also, die Gründe, um sich mit Rohstoffen und Rohstoffaktien aller Art auseinanderzusetzen werden eher mehr als weniger! Viele weitere und nützliche Informationen können Sie unserem folgenden Wochenrückblick entnehmen.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

