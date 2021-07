Per Wochenschluss war der Aktienmarkt bei uns zumindest unverändert. Die Vola begeistert Trader im DAX, aber birgt auch Risiken. Was lässt sich für die neue Woche ableiten?

Am Aktienmarkt schafften wir am Freitag noch ein kleines Wochenplus nach starker Vola zuvor. Der DAX ist übergeordnet weiter richtungslos, dennoch für Trader sehr spannend.

Mittelfristige Anleger trifft dieses Wechselbad der Gefühle, was wir am Kapitalmarkt derzeit erleben, noch stärker. Denn hier fehlt das übergeordnete Signal. So ähnlich wie vor dem Weihnachtsfest oder dem eigenen Geburtstag fühlt sich dieses Abwarten nicht unbedingt in jeder Hinsicht gut an. Zweifel kommen auf, ob der übergeordnete große Trend seit dem Pandemietief weiter intakt bleiben kann. Vor allem mit nun wieder steigenden Infektionszahlen.

Doch ohne zu stark abschweifen zu wollen möchte ich auf die charttechnischen Belange eingehen, die sich aus der objektiven Analyse der jüngsten Kursverläufe ergeben.

Als "Bild der Woche" führe ich gleich die Wochenbilanz an. Nach den ersten Handelsideen in kleinen horizontalen Zonen kam es zu einem größeren Durchbruch auf der Unterseite bis recht genau zum Junitief, von wo aus uns die dynamische Erholung wieder an den Ausgangspunkt und damit an die Widerstandsmarke 15.700 trieb. Genau dies verdeutlicht dieser Blick zurück auf die Börsenwoche:

Reversal im DAX auf Wochensicht

Zwischen den Handelstagen gab es nicht nur Abwechslung, sondern stetige Richtungswechsel. Die Handelstage sind daher abwechselnd positiv - negativ - positv -negativ - positiv gewesen, wie die folgende Zusammenfassung aufzeigt:

DAX-Handelstage im Rückblick

Zum Freitagsschluss vor einer Woche ergab sich lediglich ein Aufschlag von 37 Punkten. Innerhalb der Handelswoche standen wir jedoch zwischenzeitlich 385 Punkte tiefer und testeten das Junitief. Um dies zu finden, muss das "Big Picture" bemüht werden:

Support im DAX auf Monatssicht

Hintergründe für die Volatilität sind schnell gefunden. Die steigenden Infektionszahlen hatte ich bereits als Randnote erwähnt. Hinzu kamen Unsicherheiten aus China bezüglich des staatlichen Supportes großer Unternehmen wie Didi, Alibaba und Tencent (dazu ein spannendes Interview mit einem Händler der LS-X), das Thema Ölpreise und Inflationsdruck am Dienstag, über welches ich ebenfalls in einem Interview (mit Christian von FollowMyTrader) sprechen durfte, sinkende Absatzsteigerungen der Autobranche und letztlich die Worte der EZB zu einer "moderat" steigenden Inflationserwartung.