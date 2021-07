Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Deutsche Beteiligungs AG Millionengewinn aus blikk-Verkauf Die Deutsche Beteiligungs AG meldet den Verkauf ihrer Beteiligung an blikk, einem Anbieter radiologischer Leistungen in Deutschland, an einen Fonds des Finanzinvestors EQT. „Auch die Anteile des von der DBAG beratenen DBAG Fund VII und des …