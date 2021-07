BASF – Gewinnexplosion – der Chemiekonzern erhöht erneut die Prognose!

Die Aktie hat nach diesen guten News stark angezogen.

Rückblick: Die Pandemie hatte den Ludwigshafener Chemie-Konzern 2020 schwer belastet. BASF musste gewaltige Wertberichtigungen auf sein Anlagevermögen vornehmen und Rückstellungen für die Restrukturierung bilden. Der Aktien-Kurs halbierte sich. Nachdem die Vor-Corona-Niveaus wieder zurückerobert werden konnten, korrigierte die Aktie bis an die 200-Tagelinie.

Meinung: Im zweiten Quartal hat sich das bereinigte Ebit von BASF gegenüber dem sehr schwachen Vorjahreswert auf 2,3 Milliarden EUR verzehnfacht. Dies teilte der Chemie-Konzern auf Basis vorläufiger Zahlen mit. Zum zweiten Mal in diesem Jahr hat das Unternehmen nun seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Der Umsatz soll 2021 nun auf 74 bis 77 Milliarden EUR steigen, das operative Ergebnis (Ebit) vor Sondereinflüssen auf 7 bis 7,5 Milliarden EUR. Detaillierte Quartalszahlen will BASF am 28. Juli vorlegen. Die Aktie hat nach diesen News stark angezogen und konnte sowohl die Abwärtstrendlinie durchbrechen als auch den EMA-50 wieder zurückerobern.

Chart vom 09.07.2021 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 68 EUR





Setup: Für einen Long-Einstieg ist abzuwarten, bis wir ein höheres Hoch bekommen. Dies wäre unser Kaufsignal. Der Stopp könnte nach der Trade-Eröffnung unter dem letzten Tiefpunkt im Bereich der 200-Tagelinie gesetzt werden.

Meine Meinung zu BASF ist bullisch





Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in BAS





