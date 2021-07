Wettrennen um den Wasserstoff - Zu Wissenschaft und Industrie in der Lausitz

Lausitzer Rundschau Cottbus (ots) - Wasserstoff ist ein großer Hype. Für diemeisten ist alles, was mit H2 zu tun hat, noch leise Zukunftsmusik. Für einigeaber ist es jetzt schon ein Markt, auf dem Akteure um die besten Plätze rangeln.Dazu gehören Forscher und Unternehmer. Aber auch für Regionen und Nationen, diedie Technologien heimholen und selbst verwerten wollen. Gerade die Lausitz, dieEnergieregion bleiben will, aber nicht mehr Kohleregion bleiben kann, muss jetztdie richtigen Köpfe anziehen, die aus der Technologie eine Industrie machenkönnen. In allen Perspektivplänen für die Lausitz steht Wasserstoff an ersterStelle, das hat seinen Grund.Wasserstoff ist eine Technologie, die Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffenverspricht. Nachhaltiger Verkehr etwa ist auf Dauer ohne dieses Gas nichtvorzustellen. Und Wasserstoff ist eine Förderindustrie, in der Milliardenstecken. Wo so viel Geld im Spiel ist und so viel Wettlauf im Gange, da bestehendie üblichen Risiken. Eines davon: Nicht mithalten zu können und das Rennenirgendwann aufzugeben. Ein anderes: Einen Haufen Steuergeld zu verbrennen füretwas, das andere schon lange besser machen.Sowohl Sachsen als auch Brandenburg wollen beim Wasserstoff an der Spitzemitfahren. Für die Lausitz ist das heikel, denn die Förderung wird nach Ländernausgegeben, nicht Regionen. Die Lausitz als Wasserstoff-Macht ist eine schöneIdee und wird von vielen heimischen Playern betrieben. Wenn jetzt noch welchevon draußen kommen, dann kann es etwas werden mit dem Wasserstoff made inLausitz.Pressekontakt:Lausitzer Rundschau$user.getFirstName() $user.getName()politik@lr-online.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/47069/4965491OTS: Lausitzer Rundschau