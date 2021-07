IG Metall verlangt fairen Wandel bei EU-Klimaplänen

FRANKFURT (dpa-AFX) - In der Diskussion um die europäischen Klimaziele verlangt die IG Metall einen fairen Umgang mit den Beschäftigten der deutschen Automobilindustrie. In einem Grundsatzpapier zeigt sich die größte deutsche Einzelgewerkschaft zwar grundsätzlich überzeugt von den Klimazielen der Bundesregierung und der Europäischen Union, die insbesondere einen schnelleren Umstieg auf Elektromobilität bedeuteten. Aber: "Die Politik kann sich nicht auf die Zielvorgaben beschränken, sie muss die Voraussetzungen der Zielerreichung schaffen", heißt es in dem Expertenpapier "Fit for 55", das der dpa vorliegt.

Die EU-Kommission will an diesem Mittwoch (14. Juli) ihr Gesetzespaket mit dem Titel "Fit for 55" vorlegen, mit dem die Treibhausgas-Emissionen bis 2030 um 55 Prozent reduziert werden sollen.