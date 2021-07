OSNABRÜCK (dpa-AFX) - 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Branson/Weltraumflug

Richard Branson schreibt ein neues Kapitel Raumfahrtgeschichte. Es steht nicht mehr wissenschaftlich-technischer Erkenntnisgewinn im Zentrum, sondern ein schnödes Geschäftsmodell: Tourismus. Hat die Welt darauf gewartet? Nein, sagen Kritiker. Ihnen gilt derlei als Umweltsauerei, weil Unmengen an Treibstoff verbrannt werden, und als überflüssig, weil Unternehmer wie Branson damit nur ihr Ego und Geschäftsinteressen befriedigen. Doch säßen wir Menschen nicht noch immer in dunklen Höhlen, hätte es nicht jene gegeben, deren Neugier größer war als die Angst vor Risiko, die getrieben waren von Visionen und dem Griff nach den Sternen? Nicht immer ist die Tragweite von Fortschritt und neuen Möglichkeiten gleich abzusehen. Sollte man den Pioniergeist deshalb also gar nicht erst aus der Flasche lassen? Nein./be/DP/zb