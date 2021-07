Foto: finanzbusiness EZB will an lockerer Geldpolitik festhalten Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 19 | 0 | 0 12.07.2021, 06:55 | Auf der Juli-Sitzung soll der geldpolitische Ausblick angepasst werden, kündigte Notenbank-Präsidentin Christine Lagarde in einem TV-Interview an.

