Barry Callebaut to Open Third Factory in Russia Autor: PLX AI | 12.07.2021, 07:02 | 19 | 0 | 0 12.07.2021, 07:02 | (PLX AI) – Barry Callebaut to open factory in Kaliningrad, Russia.The factory was acquired in September 2020, and will be operational in August 2021The current setup of the factory will allow Barry Callebaut to produce liquid and solid compound and … (PLX AI) – Barry Callebaut to open factory in Kaliningrad, Russia.The factory was acquired in September 2020, and will be operational in August 2021The current setup of the factory will allow Barry Callebaut to produce liquid and solid compound and … (PLX AI) – Barry Callebaut to open factory in Kaliningrad, Russia.

The factory was acquired in September 2020, and will be operational in August 2021

The current setup of the factory will allow Barry Callebaut to produce liquid and solid compound and fillings. Initially the factory will employ about 40 people Barry Callebaut Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de



Wertpapier

Barry Callebaut Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer