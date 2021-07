APONTIS PHARMA feiert weiteren Erfolg in der Verbreitung der Single Pill-Therapie

Den Therapieerfolg der Single Pills belegt die 2019 durchgeführte "Effect of Single pill combinations on Treatment Adherence and persistence as well as on clinical and pharmacoeconomic outcomes in the Real-world Treatment of hypertension, coronary heart disease, hyperlipidemia and in secondary prevention of cardiovascular events"-Studie, kurz START. Ziel der Studie auf Basis eines anonymisierten Krankenkassendatensatzes war es, etwaige Unterschiede in den Therapieformen festzustellen.

Im Ergebnis profitieren Patienten von einem Single Pill- gegenüber einem Multi Pill-Regime. Anstatt also mehrere Einzelpräparate bei einer Hypertonie-Indikation einzunehmen, verspricht die Einnahme einer Single Pill, die bis zu drei Wirkstoffe vereint, eine höhere Adhärenz, also Therapietreue. Somit werden die Medikamente zuverlässiger eingenommen, wenn sich die Darreichungsform auf eine Pille beschränkt. Fürsprache erhält die Single Pill-Therapie bei hypertonischen Indikationen von der AXA Krankenversicherung. Die Assekuranz sagte in einem Versichertenanschreiben die Kostenübernahme des Single Pill-Einsatzes zu und unterstützt somit selbigen.

Die Single Pill-Therapie ist nachweislich effizienter und stellt einen nachhaltigeren Behandlungserfolg sicher. Die Ergebnisse der START-Studie zeigten zudem, dass die Gabe einer kardiovaskulären Single Pill-Therapie in der deutschen Versorgungspraxis mit geringeren Ereignisraten wie zum Beispiel Schlaganfall und Herzinfarkt einherging. Gleichzeitig waren weniger Krankenhausaufenthalte entsprechender Patienten notwendig. Das spart Kosten auf Seiten der Krankenversicherer und sorgt insgesamt für eine schonendere Therapie.