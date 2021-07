Jahreskongress 2021 der Europäischen Akademie für Allergie und klinische Immunologie

„Bei der überwiegenden Mehrheit der Patienten mit systemischer Mastozytose führt die KIT D816V-Mutation zu einer Mastzellinfiltration in verschiedenen Organen, was zu schweren Haut-, gastrointestinalen, neurokognitiven und systemischen Symptomen führt, die Lebensqualität stark beeinträchtigen", sagte Dr. Marcus Maurer, Professor für Dermatologie und Allergologie an der Charité in Berlin, Deutschland. „Die Daten bestätigen den klinisch bedeutsamen Nutzen von Avapritinib in Bezug auf die Krankheitslast, die von den Patienten berichteten Symptome, die tägliche Funktionsfähigkeit und die Lebensqualität bei fortgeschrittener SM. Da Hautmanifestationen bei fortgeschrittenen SM-Patienten oft belastend sind, bin ich besonders ermutigt durch die Verbesserungen der hautbezogenen Symptome und die auf Fotos basierenden Bewertungen, die zeigen, dass die Hautläsionen an Größe abgenommen haben und in ihrer Farbe aufgehellt wurden. Indem es auf den primären genetischen Treiber der SM abzielt, hat Avapritinib ein erhebliches Potenzial, die Behandlung von Patienten mit dieser lebensbedrohlichen Krankheit voranzutreiben."

