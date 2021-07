NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Heineken von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 105 auf 120 Euro angehoben. Der Brauereikonzern gehöre in Europa zu den größten Profiteuren der Corona-Lockerungen, die mit einer beschleunigten Erholung des Geschäfts mit unter anderem Bars und Restaurants einhergingen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Expertin erhöhte ihre Prognosen für den Gewinn je Aktie bis 2022./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2021 / 19:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2021 / 00:15 / BST