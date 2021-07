Jyske Bank Lifts EPS Outlook to DKK 34-38 from DKK 31-35 Autor: PLX AI | 12.07.2021, 08:10 | 16 | 0 | 0 12.07.2021, 08:10 | (PLX AI) – Jyske Bank raises outlook FY EPS DKK 34-38 from DKK 31-35 previously.FY estimated pre-tax profit of DKK 3.5 billion and net profit of DKK 2.75 billionH1 profit after tax just below DKK 1,700 million vs. estimate DKK 1,416 millionSays core … (PLX AI) – Jyske Bank raises outlook FY EPS DKK 34-38 from DKK 31-35 previously.FY estimated pre-tax profit of DKK 3.5 billion and net profit of DKK 2.75 billionH1 profit after tax just below DKK 1,700 million vs. estimate DKK 1,416 millionSays core … (PLX AI) – Jyske Bank raises outlook FY EPS DKK 34-38 from DKK 31-35 previously.

FY estimated pre-tax profit of DKK 3.5 billion and net profit of DKK 2.75 billion

H1 profit after tax just below DKK 1,700 million vs. estimate DKK 1,416 million

Says core income up 13% in H1, with EPS just above DKK 22

Says loan impairment charges were reversed without any reduction in the management's estimate relating to COVID-19



