Rohöl-Longs gehen deutlich zurück, Gold-Longs steigen - CoT-Report

New York 11.07.2021 - Die spekulativen Finanzinvestoren haben ihre Netto-Longs auf Gold und Silber zuletzt wieder ausgeweitet. Bei Rohöl war ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Die Netto-Longs auf Mais wurden ebenfalls zurückgenommen.



Wie die Commodity Futures Trading Commission am Freitag mitteilte, haben die spekulativen Finanzinvestoren ihre Netto-Longs auf zwölf in den USA gehandelte Rohstoffe, in der Woche bis zum 6. Juli um 1,8 Prozent auf 1.142.107 Kontrakte reduziert. Dabei sind die Netto-Longs auf US-Rohöl deutlich zurückgegangen, die Netto-Longs auf Kupfer kletterten kräftig.





Der Goldpreis hat sich zuletzt wieder über die Marke von 1.800 USD nach oben bewegt. Das Marktumfeld bleibt für das gelbe Metall weiterhin eher unterstützend, bedingt durch eine anziehende Inflation und die zunehmende Unsicherheit durch den neuerlichen Anstieg der Ansteckungszahlen mit Covid-19. Gleichzeitig hat sich an den Aktienmärkten zuletzt eine Konsolidierung gezeigt und einige Marktteilnehmer gehen davon aus, dass es zu weiteren Verlusten kommen dürfte. Der Goldpreis hat sich angesichts der vielfältigen Einflüsse als stabil erwiesen und dürfte auch weiterhin von der ultralockeren Geldpolitik profitieren. Die EZB hat zuletzt das Inflationsziel auf zwei Prozent angehoben. Damit folgt man der US-Notenbank, in dem die Inflationstoleranz deutlich angehoben wurde.Die spekulativen Finanzinvestoren haben ihre Netto-Longs auf Gold um 28,3 Prozent auf 93.004 Kontrakte angehoben. Die Netto-Longs auf Silber stiegen um 7,3 Prozent auf 35.557 Kontrakte. Bei Platin war ein Rückgang der Netto-Longs um 30 Prozent auf 3.600 Kontrakte zu verzeichnen und die Netto-Longs auf Palladium stiegen um 31,3 Prozent auf 3.551 Kontrakte.Derweil war bei US-Rohöl ein Rückgang der Netto-Longs um 8,3 Prozent auf 373.870 Kontrakte zu verzeichnen. Auch um die Entwicklung des Ölmarktes hat zuletzt eine neue Dynamik erhalten. Die OPEC+ Staaten waren nicht in der Lage, sich auf eine Fortsetzung der Kooperation bis Ende 2022 zu verständigen. Vor allem die Vereinigten Arabischen Emirate waren gegen eine Verlängerung. Nun ist unklar, wie die Förderländer künftig kooperieren. Gleichzeitig sind die Rohölbestände in den USA zuletzt kräftig zurückgegangen, womit sich der Trend der vergangenen Monate weiter fortsetzt. Baker Hughes gaben am Freitag bekannt, dass die Zahl der laufenden Förderanlagen zuletzt um zwei auf 378 ausgeweitet wurde.Ein deutliches Plus war bei den Netto-Longs auf Kupfer zu verzeichnen. Das rote Metall hat sich in London um die Marke von 9.500 USD stabilisiert, obgleich der festere US-Dollar und die Aussicht auf die beginnende geldpolitische Straffung in den USA zuletzt einen Dämpfer bedeuteten. Zuletzt wurde zudem in China mitgeteilt, dass man für weitere geldpolitische Stützungsmaßnahmen bereit sei. Hieraus wurde abgeleitet, dass sich die Konjunktur in der Volksrepublik bereits wieder verlangsamt. Die Zahl der Netto-Longs auf Kupfer wurde um 17,9 Prozent auf 32.506 Kontrakte ausgeweitet.Die Netto-Longs auf Mais wurden zuletzt um 10,6 Prozent auf 219.371 Kontrakte zurückgenommen, bei den Sojabohnen war hingegen ein Anstieg der Netto-Longs um 7,8 Prozent auf 82.180 Kontrakte zu verzeichnen. Bei Weizen war ein deutliches Plus bei Shorts zu verzeichnen. die Investoren sind nun mit 13.617 Kontrakten wieder netto short auf das Getreide.Quelle: shareribs.com / CFTC