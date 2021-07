3 Value-Aktien, die dich im Juli (und darüber hinaus) vermögend machen könnten

Was die Anleger jedoch vielleicht übersehen, ist, dass Value-Aktien auf lange Sicht tatsächlich besser abgeschnitten haben als Growth-Aktien. Ein Bericht der Bank of America/Merrill Lynch aus dem Jahr 2016 stellt fest, dass Value-Aktien über 90 Jahre (1926–2015) im Vergleich zu Growth-Aktien eine höhere durchschnittliche jährliche Rendite (17 gegenüber 12,6 %) erzielt haben. Darüber hinaus zeigte dieser Bericht, dass Value-Aktien in den frühen Phasen einer wirtschaftlichen Erholung besonders gut abschnitten – und genau da befinden wir uns jetzt.

Wer also an der Wall Street Vermögen aufbauen will, hat mit Value-Aktien eine gute Möglichkeit, dies zu tun. Im Folgenden hier drei Value-Aktien, die im Juli und weit darüber hinaus Vermögen schaffen sollten.

Novavax

Die Biotechnologie ist keine Branche, auf die viele Anleger setzen. Die meisten Biotech-Aktien verlieren Geld oder werden mit Wachstumsaktien verglichen, da sie im Verhältnis zu ihren zukünftigen Gewinnen enorm hoch gehandelt werden. Doch Novavax (WKN: A2PKMZ), das sich technisch gesehen als Wachstums- und Value-Aktie qualifiziert und eine der am wenigsten teuren Biotech-Aktien zu sein scheint, scheint derzeit ein guter Kauf zu sein.

Was die Novavax-Aktie seit Anfang 2020 beflügelt hat, ist die Forschung des Unternehmens an einem COVID-19-Impfstoff. Der COVID-19-Impfstoffkandidat des Unternehmens, NVX-CoV2373, erzielte in einer großen britischen Studie Anfang des Jahres eine fast 90%ige Impfeffizienz und kürzlich in einer US-Studie eine 90,4%ige Impfeffizienz. Nach allem, was man hört, scheint NVX-CoV2373-wirksam zu sein und könnte eine Chance haben, den Ein-Dosis-Impfstoff von Johnson & Johnson zu verdrängen. Der hat von der US Food and Drug Administration (FDA) durch eine Notfallzulassung (EUA) grünes Licht erhalten.

Man kann sich fragen, warum Novavax aufgrund dieser klinischen Ergebnisse nicht noch höher bewertet wird, wenn der Impfstoff so effektiv ist. Die Antwort ist, dass Novavax die Einreichung der EUA in den USA, Großbritannien und Europa bis zum dritten Quartal verzögert hat. Das Unternehmen wird auch erst im vierten Quartal mit voller Kapazität Impfstoffe produzieren. Einige Leute fragen sich daher, ob Novavax die niedrig hängenden Früchte in den lukrativsten Märkten der Industrieländer verpassen wird.