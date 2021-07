Kann die VW Vzg.-Aktie ihre am vergangenen Freitag gestartete Aufwärtsbewegung beibehalten, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Nachdem die VW Vzg.-Aktie (ISIN: DE0007664039) am 18.3.21 bei 252 Euro auf ein neues Jahreshoch ansteigen konnte, gab der Aktienkurs bis Mitte Mai wieder auf bis zu 198 Euro nach. Auch die kurzfristige Kurserholung auf 242 Euro bis zum 4.6.21 erwies sich nicht als nachhaltig, da die Aktie in weiterer Folge wegen der Knappheit der dringend benötigten Halbleiter bis zum 8.7.21 wieder auf bis zu 198 Euro nachgab. Nach der Veröffentlichung der vorläufigen Eckdaten für das erste Halbjahr 2021 sprang der Aktienkurs am vergangenen Freitag auf Schlusskursbasis um 5,9 Prozent nach oben und beendete den Handelstag bei 212,35 Euro.

Kann die VW Vzg.-Aktie, die nach der Veröffentlichung der vorläufigen Daten mit Kurszielen von bis zu 295 Euro (Goldman Sachs) als kaufens- oder zumindest haltenswert eingestuft wurde, in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 230 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukten bezahlt machen.